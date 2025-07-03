Четверг, 3 Июля 2025 11:01

АрмИнфо. В ближайшие три дня на всей территории Армении будет наблюдаться дождливая погода, температура воздуха понизится на 5-7 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Как отмечает источник, с 3 по 5 июля в регионах страны возможны кратковременные дожди с грозами. 6 и 7 июля ожидается погода без осадков. Во время гроз порывы ветров усилятся до 17-21 м/с, по вечерам - до 15-18 м/с.

В Ереване 3-6 июля ночью и днем в отдельных районах города ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. 7 июля ночью ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время гроз порывы ветров усилятся до 19-23 м/с. Температура воздуха в столице 3 июля днем составит 25-27 градусов, вечером - 19-21 градус, в ночь с 3 на 4 июля - 15- 17 градусов выше нуля.