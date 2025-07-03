Четверг, 3 Июля 2025 10:36

АрмИнфо. Партия IYI ("Хорошая партия") Турции внесла в Великое Национальное Собрание предложение о переименовании пограничного перехода "Алиджан" на границе с Арменией в "Пограничный переход Талаата-паши". Об этом сообщают турецкие СМИ, публикуя фото внесенного предлоежения.

Примечательного, что Талаат-паша является одним из организаторов Геноцида армян в Османской империи в начале XX века.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. Стороны назначили специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян, которые уже провели несколько раундов переговоров, дно каких-то прорывных решений пока достичь им не удалось.