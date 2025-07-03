Четверг, 3 Июля 2025 10:33

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев должны встретиться в Дубае в конце этого месяца, поскольку две страны продолжают переговоры по мирному соглашению, как стало известно Middle East Eye.

Источник напоминает, что в последний раз лидеры двух стран встречались в мае на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране, Албания, где они пообещали поддерживать каналы связи открытыми.

"Отдельный источник, знакомый с отношениями Азербайджана с Объединенными Арабскими Эмиратами, отметил, что у Алиева тесные отношения с правителем ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Источник добавил, что ОАЭ стремятся провести переговоры в рамках своих усилий по улучшению отношений между двумя кавказскими странами.

25 июня министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян провел телефонные звонки как с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, так и с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым", - отмечает СМИ.

Middle East Eye добавляет, что два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что запланированная встреча в Дубае является положительным знаком, указывающим на то, что "обе стороны по-прежнему готовы к сотрудничеству, несмотря на сохраняющиеся разногласия".

"В следующем году Пашиняну предстоят выборы, и эксперты говорят, что маловероятно, что он сможет провести конституционный референдум до голосования. Тем временем Турция тихо призывает Баку подписать мирное соглашение, напоминая азербайджанским чиновникам о меняющейся динамике в регионе, такой как ослабление власти Ирана. Собственный процесс нормализации отношений Анкары с Арменией связан с потенциальным мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией", - считает СМИ.

По словам MEE, турецкие официальные лица рассматривают Армению как ключевую страну для так называемого Среднего коридора, который напрямую соединит Турцию с Центральной Азией.