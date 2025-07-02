Среда, 2 Июля 2025 22:32

АрмИнфо.Адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна обратились в прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного преследования. Об этом сообщила группа адвокатов архиепископа.

В ходатайстве, в частности, были представлены следующие аргументы: инкриминируемое архиепископу деяние не содержит признаков преступления, следовательно, уголовное преследование подлежит прекращению. В качестве обоснования представления ходатайства приведены разъяснения Конституционного суда, которые входят в противоречие с представленными обвинениями.

Напомним, что арестованный архиепископ Микаэл Аджапахян проходит по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса. Его подозревают в призывах к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации. -