Среда, 2 Июля 2025 17:53

АрмИнфо. Сторона защиты обжалует решение суда, давшего разрешение на проведение обысков в головном офисе ГК "Ташир" в Ереване. Об этом 2 июля журналистам заявил адвокат ГК "Ташир" Армен Фероян.

Напомнив о проведенных сегодня обысках в головном офисе, он отметил, что ряд обстоятельств связаны с тайной следствия и сторона защиты пока не может представить детали. Адвокат подчеркнул, что эти обыски являются продолжением цепочкой противозаконных действий. Фероян сообщил, что из здания вынесены компьютеры и документы. Действия силовиков он охарактеризовал, как прогнозируемые и они будут продолжены.

Адвокат заметил, что действия сотрудников СК производятся из ранее возбужденного уголовного производства по отмыванию денег в особо крупном размере и уклонении от выплат налогов. Он отметил, что обыски завершены.

Ранее СК сообщил о проведении в головном офисе компании неотложных следственных действий. Неотложные следственные действия, как сообщается, проводятся в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного Главным управлением по расследованию преступлений в сфере экономики и контрабанды СК по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере и неуплаты налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере. Напомним, что меценат, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан 18-го июня ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министр Никола Пашиняна, а потом по его предложению в повестку НС был внесен законопроект, (сегодня принятый парламентом в первом чтении), которым закладывается основа для национализации ЗАО "Электрические сети Армении" (входит в ГК "Ташир"). Вскоре после задержания Карапетяна Комиссия по регулированию общественных услуг в спешном порядке собралась и оштрафовала "Электросети" на сумму в 10 млн. драмов - за зафиксированные технические и торговые нарушения. Одновременно Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении провел проверки в 30 пунктах кафе ООО "Пицца Ташир", "на основе соответствующего обращения". В некоторых из них были <выявлены грубые нарушения санитарно-гигиенических норм, установленных правовыми актами", и приостановлена производственная деятельность.