Среда, 2 Июля 2025 17:36

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 27, 29, 31, 33, 38, 40 на улице Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 20/1, 24. 24б на улице Саряна, жилые дома 16, 18, 20 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5а на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 110 на улице Налдандяна, жилой дом 18 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 66а на улице Маисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); адрес: 1-ый переулок Айгедзори 42;

административный округ Нор-Норк Еревана:

11:00-17:00 жилой дом 4 на улице Гюликевхяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

административный округ Давташен Еревана:

10:00-16:00 жилеы дома 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 на улице Т. Петросяна;

административный округ Шенгавит Еревана:

11 :00 -17 :00 жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 57/1, 59, 59/1, 61, 63, 63/1, 63/2, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, жилые дома 48, 48/4, 50, 52 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 41/44 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Талин;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Азаташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-11:30 частично село Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично улицы Касяна, Исаакяна, Араратян, Арцаха, Чаренца, Гнуни, А. Хачатряна, Шираза, Шаумяна, Севака, Нар-Доса, Маштоца, Камо, Армена Базояна, Марата Хачатряна, Сазаи Никогосяна, Артака Барсегяна, Арам Йоляна, Гетапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

частично села Лусашох, Ноякерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00 -14:30 частично село Аревшат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00-16։00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, барекануш, Далара, Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30 -12։30 частично село Арени и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Мартирос (старый населенный пункт);

в Котайкской области:

10։00-13։00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЧП “А. Арутюнян”, ЗАО “Тигран Мец”, “Арай”, собственники “М. Туманян”, “И. Саргсян”, “С. Тадевосян”, “А. Хачатрян”, “М. Карапетян”, квартал “Азатамартикнери”, частично улицы Ширака, Туманяна, Чаренца, Сафарян, улицы Ованнисян, Гагарина, Шинарарнери, Казарян, Теряна, Кнунянц, жилые дома 3, 5, 8 на улице Ереванян;

10։00-16։00 садоводческая компания “Арчадзор”, песчаный карьер “Ал. Майнинг”, “Айаэронавигация”, центр управления воздушным движением “Айаэронавигация”, ЧП “Г. Аветисян”, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34-37, улицы П. Севака, Арабкира, Н. Аветисяна, Седрака Джалаляна, А. Арутюнян, Карена Демирчяна, Шираза, Хач анова, Ваан Теряна , жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Г. Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице В. Саргсяна, 1-ый тупик улицы В. Саргсяна в общине Чаренцаван;

10:00-16:30 общины Нор Гехи, Банаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); воинская часть, ГНКО “Академия кризисного государственного управления, компания “Вива-Армения”;

11։00-17։00 улицы Элари, Тарту, Котайк, Гарни, Ереванян, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; частично село Дзорахбюр, шоссе Арай, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

09:30-11:00 улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 села Норакерт;

10:00-16:00 частично село Айгут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 здания школ NN1, 2, все абоненты-жильцы территории под названием “Ортери дош”, “Горг-артел”, оросительная насосная станция, станция оператора “Юком”, церковь, все абоненты-жильцы, прилегающие к бане , населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, П. Севака, Т. Меца, улица Септембери 21, оздоровительный центр Чамбарака, предприятие по эксплуатации дорожного строительства в городе Чамбарак, воинская часть и газозаправочная станция, села Шоржа, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Ваан, воинская часть, полигон; населенные пункты Мадина, Лернакерт полностью; частично населенный пункт Н. Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:00-16:50 улицы 1, 2, 3, 4, 5 села Норакерт;

14:00-17:00 село Цовазард полностью; стнации операторов “Юком”, “Вива-Армения”, “Тим Телеком”, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян”, ЧП “Размик Саакян”, ООО “Акватик”, сельский муниципалитет села Цовазард, почтовое отделение, ЧП “Оник Гаспарян”, насосная станция Цовазарда, ООО “Тарзу Левон”, школа Цовазарда;

в Ширакской области:

11։00-17։00 шоссе Манташян, УИУ “Артик”, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Мнджоян, Тимирязев, Щедрина в городе Гюмри; село Гусанагюх в Анийском регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Базаум, Азнвадзор, Арчут, телебашня, полигон “Дуц” о Тоннель.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.