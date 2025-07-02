Среда, 2 Июля 2025 17:31

АрмИнфо. Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, поскольку ей это выгодно. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, на просьбу дать оценку публикациям о российском следе в процессах вокруг Армянской Церкви, Захарова отметила, что пишут они, а стыдно всем . По ее убеждению, эта информационная компания страшна в первую очередь для армянского народа, поскольку ведет к внутри армянскому расколу.

"Это про вещи, которые вроде всегда объединяли армян как народ и помогали им переживать сложные испытания, а иногда и чудовищные испытания, которые выпадали на долю армянского народа. И вот теперь вдруг эти основополагающие, непререкаемые ценности - вера, религия, церковь искусственным образом становятся чуть ли не яблоком раздора",

- отметила она.

При этом дипломат заметила, что зачем-то делаются попытки всё это увязать с Россией. "Причем здесь Россия, если есть вопросы к внутренним делам, есть к чьим-то политическим воззрения, к внутренней чистоплотности к законам. Но это внутренняя история", - продолжила Захарова. Захарова заметила, что здесь всё перемешали.

"Это искусственно насаждаемое стравливание людей в Армении, и не только в Армении, но и по всему миру, людей сопричастных к армянской культуре, истории.

Второй момент, который бы я хотела сказать: Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, поскольку, в том числе нам это выгодно. Не только потому, что это высокий идеал. И это в первую очередь так, но не в последнюю очередь потому, что это выгодно", - заметила Захарова.

По ее словам, в Москве выступают за то, чтобы в Армении сохранялась законность с опорой на конституцию, обеспечивались права и свободы, в том числе и религиозная.

На просьбу прокомментировать поддержку Верховным представителем ЕС и президентом Франции действий властей Армении против церкви, Захарова напомнила, что Кая Каллас из Эстонии, а Эмманюэель Макрон из Франции.

Она заметила, что "у них и в Эстонии и во Франции масса нерешенных вопросом". В этом ключе она посоветовал им организовать тур по своей зоне ответственности и проинвентаризировать ценности, за которые они ратуют, а уж потом "ездить к другим с советами, и лучше с правильными советами".