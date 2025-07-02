Среда, 2 Июля 2025 16:45

АрмИнфо. 2 июля Католикос всех армян Гарегин II принял Чрезвычайного и полномочного посла Суверенного Военного Мальтийского Ордена в Республике Армения Доменико Ардуини.

Как передает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, в ходе встречи Католикос выразил удовлетворение гуманитарной миссией,

осуществляемой Суверенным Военным Мальтийским Орденом в Армении. Его Святейшество отметил важность поддержки и солидарности международных структур и организаций армянскому народу, особенно в эти трудные и сложные дни.

В свою очередь, Доменико Ардуини сообщил, что Суверенный Военный Мальтийский Орден планирует расширить свою деятельность в Армении, реализуя программы в социальной, образовательной и экономической сферах.