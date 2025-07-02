Среда, 2 Июля 2025 16:43

АрмИнфо. В головном офисе <Ташир Групп> в Ереване проводятся неотложные следственные действия, сообщает Следственный комитет РА.

Неотложные следственные действия, как сообщается, проводятся в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного Главным управлением по расследованию преступлений в сфере экономики и контрабанды СК по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере и неуплаты налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере.

Напомним, что меценат, президент ГК <Ташир> Самвел Карапетян был задержан 18-го июня ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как он выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министр Никола Пашиняна, а потом по его предложению в повестку НС был внесен законопроект, (сегодня принятый парламентом в первом чтении), которым закладывается основа для национализации ЗАО <Электрические сети Армении> (входит в ГК <Ташир>).

Вскоре после задержания Карапетяна Комиссия по регулированию общественных услуг успела в спешном порядке собралась и оштрафовала <Электросети> на сумму в 10 млн. драмов - за зафиксированные технические и торговые нарушения. Одновременно Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении провел проверки в 30 пунктах кафе ООО <Пицца Ташир>, <на основе соответствующего обращения>. В некоторых из них были <выявлены грубые нарушения санитарно-гигиенических норм, установленных правовыми актами>, и приостановлена производственная деятельность.

Сегодня же силовики пришли с обысками в головной офис группы компаний <Ташир> Самвела Карапетяна в Ереване