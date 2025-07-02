|Защитник прав человека Армении требует от компетентных государственных органов следовать международным гарантиям, связанным с религиозными свободами
|Первый президент Армении считает внешним заказом нападки Пашиняна на Церковь
|Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности: банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»
|Министр обороны Армении встретился с послом Индии
|Уголовное производство в отношении третьего президента Армении направлено в Антикоррупционный суд
|Депутат: более чем возможна консолидация общества вокруг кандидатуры Давида Амбарцумяна
|Проект огосударствления <Электросетей> антиконституционный и является вмешательством в право собственности бизнесмена Самвела Карапетяна и его семьи: Адвокат
|В головном офисе ГК "Ташир" в Ереване начались обыски
|Могло ли в качестве призыва к захвату власти расцениваться выражение Самвела Карапетяна <сделаем по-своему>: поясняет адвокат
|Совет защиты бизнесмена Карапетяна отреагировал на угрозы Пашиняна в адрес сотрудников "Электросетей"
|Михаил Онуфриенко: там, где есть криминал, всегда трудятся спецслужбы и нелегальная агентура
|В Армении будет увеличена продолжительность отпусков военнослужащим срочной службы
|IDBank в Homplex Mall: открытие нового филиала
|В Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах при ДТП
|В Армении будет отменен возрастной ценз для приема в Полицию - проект закона
|Новый закон "О высшем образовании и науке" станет основой для институциональных реформ в сфере высшего образования и науки - министр
|Рассмотрение апелляционной жалобы Самвела Карапетяна передано судье, <карьерный рост> которого зависит от правящей в Армении парламентской фракции: Арам Вардеванян
|Армения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Вице-спикер НС: мы выражаем нашу благодарность за принципиальную поддержку Канадой суверенитета, территориальной целостности и демократического развития Армении
|В Армении будет ужесточена ответственность за управление транспортными средствами лицами, не имеющими на то права
|Мы имеем уголовное дело, касающееся призыва, в условиях отсутствия такового: Адвокат назвал <политическим преследованием> дело против Самвела Карапетяна
|Премьер-министр РА пригрозил тем сотрудникам "ЭСА", которые занимаются политическими интригами
|Спикер НС в очередной раз поднял вопрос о прекращении вещания российских телеканалов в Армении
|Политолог: главной целью Турции и Азербайджана является Армения, а ее главный инструмент - политическая программа "Зангезурский коридор"
|СК Армении раскрыл группу мошенников, сбывавших фальшивые купюры
|Главы МИД Армении и Канады сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|В Азербайджане демонстративно на 4 месяца арестованы 8 граждан России
|Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор
|Глава парламента Армении высказался за прекращение вещания российских телеканалов на территории РА
|Оппозиционер: На сессии ПА ОБСЕ правящая делегация Армении отказалась поддержать инициативу по правам армянских пленных в Азербайджане
|Минтруда расширил доступ к госпрограмме по обеспечению жилья для арцахских семей
|В целом, я доволен работой Службы государственной охраны: Пашинян
|Центр Йоляна и крупнейшая детская больница Рима Bambino Gesu могут начать сотрудничество
|Ксения Собчак вступилась за бизнесмена Самвела Карапетяна: Вмешиваться можно и нужно, если уничтожают церковь
|Москва: Страны Запада всеми силами стараются ограничить участие России в армяно- азербайджанской нормализации
|Россия вручила послу Азербайджана вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов
|Совет НДП раскритиковал позицию Макрона на фоне нападков армянских властей на Церковь
|Александр Искандарян: преуменьшать или преувеличивать кризис во взаимотношениях Еревана и Москвы не следует
|В Ереване 4 июля будет организовано шествие в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна
|Генпрокурор Армении внесет в парламент ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении депутата <Айастан> Артура Саркисяна
|"Серж Саргсян тоже не хотел": Ален Симонян о том, как власти добьются смещения Гарегина II
|Team Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team Place
|Вице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
|Ален Симонян убежден, что записи Пашиняна в соцсети по делу Аджапахяна не являются давлением на суд
|Иностранные агенты влияния есть, поскольку о них говорит премьер: Спикер НС
|Мэрия Еревана демонтирует баннеры с надписью <Свободу Самвелу Карапетяну!> со здания ТЦ <Далма>
|В Ереване состоялась первая сессия консультаций по безопасности и обороне между Арменией и ЕС
|Исследование: Телеком Армении до 2027 года будет расти на 3,9% ежегодно
|Ucom запускает 5G сеть в Абовяне и Эчмиадзине
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Мастер "медленного кино" Фред Келемен возглавит жюри конкурса армянских короткометражек "Кориз"
|Глава Минобороны Армении встретился с военными атташе страны за рубежом
|Проблема с вылетом Чарчяна в Испанию разрешилась - адвокат
|Посольство Германии в Армении сообщает о прекращении с 1 июля 2025 года процедуры собеседований для получения шенгенской визы
|Армения и Иран отмечают важность дополнительных усилий, направленных на повышение эффективности борьбы с транснациональной преступностью
|Пашинян: особой оценки заслуживает продолжительная поддержка со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Армении
|"Нестандартизированная" Европа или почему посол ЕС в Баку записал себя в члены криминального общага
|Российский политолог: Азербайджан при решение амбициозные задачи на армянском и на иранском театрах не может обойтись без столкновения с Россией
|Арцахский депутат направил письмо из ереванского СИЗО, назвав свое задержание политически мотивированным
|Саркис Ханданян: мир между Арменией и Азербайджаном может стать историей успеха
|Читать больше
АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер- Петросян считает, что премьер-министр Никол Пашинян, развернув кампанию против Армянской Апостольской Церкви, выполняет внешний заказ.
Политик констатировал, что с восстановлением государственности церковь, по сути, освободилась от обязанности подменять светские власти. Однако, по его убеждению, пока значительная часть армян живет за пределами Армении, она будет продолжать сохранять свою объединяющую национальную роль между родиной и диаспорой.
"Не говоря уже о том, что церковь играет не менее важную роль в духовном и нравственном воспитании нации", - говорится в публикации Тер-Петросяна на Фейсбук.
Первый президент Армении также обратил внимание, что Армянская церковь с ее 1700- летней историей отличалась заметной особенностью: практически без исключения, возводила на престол Католикоса самого достойного священнослужителя своего времени.
"Если иногда и возникали противоречия при избрании Католикоса, то это было обусловлено скорее иностранным вмешательством, чем внутренними разногласиями", - констатировал Тер-Петросян.
Заметим, что Тер-Петросян неоднократно выражал полную и безоговорочную поддержку ААЦ и Католикосу всех армян Гарегину Второму после антицерковной кампании, которую развернул действующий премьер Армении Никол Пашинян. За это он даже подвергся нападкам со стороны Пашиняна и его супруги, и соратников.
|Защитник прав человека Армении требует от компетентных государственных органов следовать международным гарантиям, связанным с религиозными свободами
|Первый президент Армении считает внешним заказом нападки Пашиняна на Церковь
|Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности: банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»
|Министр обороны Армении встретился с послом Индии
|Уголовное производство в отношении третьего президента Армении направлено в Антикоррупционный суд
|Депутат: более чем возможна консолидация общества вокруг кандидатуры Давида Амбарцумяна
|Проект огосударствления <Электросетей> антиконституционный и является вмешательством в право собственности бизнесмена Самвела Карапетяна и его семьи: Адвокат
|В головном офисе ГК "Ташир" в Ереване начались обыски
|Могло ли в качестве призыва к захвату власти расцениваться выражение Самвела Карапетяна <сделаем по-своему>: поясняет адвокат
|Совет защиты бизнесмена Карапетяна отреагировал на угрозы Пашиняна в адрес сотрудников "Электросетей"
|Михаил Онуфриенко: там, где есть криминал, всегда трудятся спецслужбы и нелегальная агентура
|В Армении будет увеличена продолжительность отпусков военнослужащим срочной службы
|IDBank в Homplex Mall: открытие нового филиала
|В Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах при ДТП
|В Армении будет отменен возрастной ценз для приема в Полицию - проект закона
|Новый закон "О высшем образовании и науке" станет основой для институциональных реформ в сфере высшего образования и науки - министр
|Рассмотрение апелляционной жалобы Самвела Карапетяна передано судье, <карьерный рост> которого зависит от правящей в Армении парламентской фракции: Арам Вардеванян
|Армения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Вице-спикер НС: мы выражаем нашу благодарность за принципиальную поддержку Канадой суверенитета, территориальной целостности и демократического развития Армении
|В Армении будет ужесточена ответственность за управление транспортными средствами лицами, не имеющими на то права
|Мы имеем уголовное дело, касающееся призыва, в условиях отсутствия такового: Адвокат назвал <политическим преследованием> дело против Самвела Карапетяна
|Премьер-министр РА пригрозил тем сотрудникам "ЭСА", которые занимаются политическими интригами
|Спикер НС в очередной раз поднял вопрос о прекращении вещания российских телеканалов в Армении
|Политолог: главной целью Турции и Азербайджана является Армения, а ее главный инструмент - политическая программа "Зангезурский коридор"
|СК Армении раскрыл группу мошенников, сбывавших фальшивые купюры
|Главы МИД Армении и Канады сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|В Азербайджане демонстративно на 4 месяца арестованы 8 граждан России
|Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор
|Глава парламента Армении высказался за прекращение вещания российских телеканалов на территории РА
|Оппозиционер: На сессии ПА ОБСЕ правящая делегация Армении отказалась поддержать инициативу по правам армянских пленных в Азербайджане
|Минтруда расширил доступ к госпрограмме по обеспечению жилья для арцахских семей
|В целом, я доволен работой Службы государственной охраны: Пашинян
|Центр Йоляна и крупнейшая детская больница Рима Bambino Gesu могут начать сотрудничество
|Ксения Собчак вступилась за бизнесмена Самвела Карапетяна: Вмешиваться можно и нужно, если уничтожают церковь
|Москва: Страны Запада всеми силами стараются ограничить участие России в армяно- азербайджанской нормализации
|Россия вручила послу Азербайджана вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов
|Совет НДП раскритиковал позицию Макрона на фоне нападков армянских властей на Церковь
|Александр Искандарян: преуменьшать или преувеличивать кризис во взаимотношениях Еревана и Москвы не следует
|В Ереване 4 июля будет организовано шествие в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна
|Генпрокурор Армении внесет в парламент ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении депутата <Айастан> Артура Саркисяна
|"Серж Саргсян тоже не хотел": Ален Симонян о том, как власти добьются смещения Гарегина II
|Team Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team Place
|Вице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
|Ален Симонян убежден, что записи Пашиняна в соцсети по делу Аджапахяна не являются давлением на суд
|Иностранные агенты влияния есть, поскольку о них говорит премьер: Спикер НС
|Мэрия Еревана демонтирует баннеры с надписью <Свободу Самвелу Карапетяну!> со здания ТЦ <Далма>
|В Ереване состоялась первая сессия консультаций по безопасности и обороне между Арменией и ЕС
|Исследование: Телеком Армении до 2027 года будет расти на 3,9% ежегодно
|Ucom запускает 5G сеть в Абовяне и Эчмиадзине
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Мастер "медленного кино" Фред Келемен возглавит жюри конкурса армянских короткометражек "Кориз"
|Глава Минобороны Армении встретился с военными атташе страны за рубежом
|Проблема с вылетом Чарчяна в Испанию разрешилась - адвокат
|Посольство Германии в Армении сообщает о прекращении с 1 июля 2025 года процедуры собеседований для получения шенгенской визы
|Армения и Иран отмечают важность дополнительных усилий, направленных на повышение эффективности борьбы с транснациональной преступностью
|Пашинян: особой оценки заслуживает продолжительная поддержка со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Армении
|"Нестандартизированная" Европа или почему посол ЕС в Баку записал себя в члены криминального общага
|Российский политолог: Азербайджан при решение амбициозные задачи на армянском и на иранском театрах не может обойтись без столкновения с Россией
|Арцахский депутат направил письмо из ереванского СИЗО, назвав свое задержание политически мотивированным
|Саркис Ханданян: мир между Арменией и Азербайджаном может стать историей успеха
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении