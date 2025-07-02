Среда, 2 Июля 2025 15:53

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер- Петросян считает, что премьер-министр Никол Пашинян, развернув кампанию против Армянской Апостольской Церкви, выполняет внешний заказ.

Политик констатировал, что с восстановлением государственности церковь, по сути, освободилась от обязанности подменять светские власти. Однако, по его убеждению, пока значительная часть армян живет за пределами Армении, она будет продолжать сохранять свою объединяющую национальную роль между родиной и диаспорой.

"Не говоря уже о том, что церковь играет не менее важную роль в духовном и нравственном воспитании нации", - говорится в публикации Тер-Петросяна на Фейсбук.

Первый президент Армении также обратил внимание, что Армянская церковь с ее 1700- летней историей отличалась заметной особенностью: практически без исключения, возводила на престол Католикоса самого достойного священнослужителя своего времени.

"Если иногда и возникали противоречия при избрании Католикоса, то это было обусловлено скорее иностранным вмешательством, чем внутренними разногласиями", - констатировал Тер-Петросян.

Заметим, что Тер-Петросян неоднократно выражал полную и безоговорочную поддержку ААЦ и Католикосу всех армян Гарегину Второму после антицерковной кампании, которую развернул действующий премьер Армении Никол Пашинян. За это он даже подвергся нападкам со стороны Пашиняна и его супруги, и соратников.