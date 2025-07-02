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АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с послом Индии в Армении Нилакшей Саха Синху.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Индия в сфере обороны, а также вопросы региональной и международной безопасности.
|Защитник прав человека Армении требует от компетентных государственных органов следовать международным гарантиям, связанным с религиозными свободами
|Первый президент Армении считает внешним заказом нападки Пашиняна на Церковь
|Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности: банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»
|Министр обороны Армении встретился с послом Индии
|Уголовное производство в отношении третьего президента Армении направлено в Антикоррупционный суд
|Депутат: более чем возможна консолидация общества вокруг кандидатуры Давида Амбарцумяна
|Проект огосударствления <Электросетей> антиконституционный и является вмешательством в право собственности бизнесмена Самвела Карапетяна и его семьи: Адвокат
|В головном офисе ГК "Ташир" в Ереване начались обыски
|Могло ли в качестве призыва к захвату власти расцениваться выражение Самвела Карапетяна <сделаем по-своему>: поясняет адвокат
|Совет защиты бизнесмена Карапетяна отреагировал на угрозы Пашиняна в адрес сотрудников "Электросетей"
|Михаил Онуфриенко: там, где есть криминал, всегда трудятся спецслужбы и нелегальная агентура
|В Армении будет увеличена продолжительность отпусков военнослужащим срочной службы
|IDBank в Homplex Mall: открытие нового филиала
|В Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах при ДТП
|В Армении будет отменен возрастной ценз для приема в Полицию - проект закона
|Новый закон "О высшем образовании и науке" станет основой для институциональных реформ в сфере высшего образования и науки - министр
|Рассмотрение апелляционной жалобы Самвела Карапетяна передано судье, <карьерный рост> которого зависит от правящей в Армении парламентской фракции: Арам Вардеванян
|Армения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Вице-спикер НС: мы выражаем нашу благодарность за принципиальную поддержку Канадой суверенитета, территориальной целостности и демократического развития Армении
|В Армении будет ужесточена ответственность за управление транспортными средствами лицами, не имеющими на то права
|Мы имеем уголовное дело, касающееся призыва, в условиях отсутствия такового: Адвокат назвал <политическим преследованием> дело против Самвела Карапетяна
|Премьер-министр РА пригрозил тем сотрудникам "ЭСА", которые занимаются политическими интригами
|Спикер НС в очередной раз поднял вопрос о прекращении вещания российских телеканалов в Армении
|Политолог: главной целью Турции и Азербайджана является Армения, а ее главный инструмент - политическая программа "Зангезурский коридор"
|СК Армении раскрыл группу мошенников, сбывавших фальшивые купюры
|Главы МИД Армении и Канады сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|В Азербайджане демонстративно на 4 месяца арестованы 8 граждан России
|Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор
|Глава парламента Армении высказался за прекращение вещания российских телеканалов на территории РА
|Оппозиционер: На сессии ПА ОБСЕ правящая делегация Армении отказалась поддержать инициативу по правам армянских пленных в Азербайджане
|Минтруда расширил доступ к госпрограмме по обеспечению жилья для арцахских семей
|В целом, я доволен работой Службы государственной охраны: Пашинян
|Центр Йоляна и крупнейшая детская больница Рима Bambino Gesu могут начать сотрудничество
|Ксения Собчак вступилась за бизнесмена Самвела Карапетяна: Вмешиваться можно и нужно, если уничтожают церковь
|Москва: Страны Запада всеми силами стараются ограничить участие России в армяно- азербайджанской нормализации
|Россия вручила послу Азербайджана вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов
|Совет НДП раскритиковал позицию Макрона на фоне нападков армянских властей на Церковь
|Александр Искандарян: преуменьшать или преувеличивать кризис во взаимотношениях Еревана и Москвы не следует
|В Ереване 4 июля будет организовано шествие в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна
|Генпрокурор Армении внесет в парламент ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении депутата <Айастан> Артура Саркисяна
|"Серж Саргсян тоже не хотел": Ален Симонян о том, как власти добьются смещения Гарегина II
|Team Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team Place
|Вице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
|Ален Симонян убежден, что записи Пашиняна в соцсети по делу Аджапахяна не являются давлением на суд
|Иностранные агенты влияния есть, поскольку о них говорит премьер: Спикер НС
|Мэрия Еревана демонтирует баннеры с надписью <Свободу Самвелу Карапетяну!> со здания ТЦ <Далма>
|В Ереване состоялась первая сессия консультаций по безопасности и обороне между Арменией и ЕС
|Исследование: Телеком Армении до 2027 года будет расти на 3,9% ежегодно
|Ucom запускает 5G сеть в Абовяне и Эчмиадзине
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Мастер "медленного кино" Фред Келемен возглавит жюри конкурса армянских короткометражек "Кориз"
|Глава Минобороны Армении встретился с военными атташе страны за рубежом
|Проблема с вылетом Чарчяна в Испанию разрешилась - адвокат
|Посольство Германии в Армении сообщает о прекращении с 1 июля 2025 года процедуры собеседований для получения шенгенской визы
|Армения и Иран отмечают важность дополнительных усилий, направленных на повышение эффективности борьбы с транснациональной преступностью
|Пашинян: особой оценки заслуживает продолжительная поддержка со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Армении
|"Нестандартизированная" Европа или почему посол ЕС в Баку записал себя в члены криминального общага
|Российский политолог: Азербайджан при решение амбициозные задачи на армянском и на иранском театрах не может обойтись без столкновения с Россией
|Арцахский депутат направил письмо из ереванского СИЗО, назвав свое задержание политически мотивированным
|Саркис Ханданян: мир между Арменией и Азербайджаном может стать историей успеха
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
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