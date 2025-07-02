Среда, 2 Июля 2025 15:06

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с послом Индии в Армении Нилакшей Саха Синху.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Индия в сфере обороны, а также вопросы региональной и международной безопасности.