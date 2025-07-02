Среда, 2 Июля 2025 13:42

АрмИнфо. В связи с делом против известного предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна в Армении создалась ситуацию, когда за слова в поддержку Армянской Апостольской церкви (ААЦ) могут возбудить уголовное преследование. Об этом заявил адвокат Арам Вардеванян 2 июля на пресс-конференции.

Так, на вопрос о том, могло ли в качестве призыва к захвату власти расцениваться выражение Карапетяна <сделаем по-своему>, Вардеванян ответил вопросом, тогда как можно расценивать обещания Пашиняна <дать молотком по голове> в ходе предвыборной кампании 2021 г., <отобрать бизнесы и вернуть народу>, <всех поймать и :.> (Пашинян использовал ненормативную лексику слово, которое Вардеванян не стал произносить).

<Во всех этих выражениях есть проблема, потому что когда ты говоришь политическому оппоненту <дам тебе молотком по голове>, это не имеет отношения к конституционному строю, но содержит определенный призыв, особенно когда произносится во время митинга>, - отметил правовед.

Между тем, в 2021 г прокуратура высказала позицию, согласно которой <острая риторика неприемлема, но допустима>, и позиция была высказана в КС. То есть, все перечисленные <острые, шокирующие, местами опасные> выражения признаны допустимыми, а выражения, используемое в традиционной, армянской речи для описания своего подхода к решению проблемы, расценено как призыв к уголовному деянию.

<В случае Самвела Карапетяна <по-своему> это сотни благотворительных программ, постоянное содействие ААЦ, Армении и Арцаху, как личность и бизнесмен международного масштаба. Так где же в случае Карапетяна неправомерный элемент выражения <по- своему>?>, - вопросил Вардеванян.

Напомним, что 17 июня 2025 года Самвел Карапетян дал интервью одному из СМИ, в котором высказал свою озабоченность по поводу жесткой кампании против Армянской Апостольской церкви. В частности в интервью, продолжительностью чуть более одной минуты, отвечая на вопрос, какого вы мнения относительно кампании против Армянской церкви, известный предприниматель ответил: <Какое мнение у меня должно быть, если маленькая группа, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Церковь, на армянский народ? Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие: Если не удастся политическим деятелям, то мы по-своему примем участие в во всем этом>.

Сразу после опубликования данного интервью Карапетяна, Пашинян сделал несколько записей в соцсети, в частности следующего содержания: <Почему активизировались похотливые <духовенство> и их похотливые <благодетели>? Ничего, мы их снова дезактивируем. И навсегда>, <Это вам не село Нижний Тапир в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту>, <Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мерзавец. Вернее, в вас:>.

В результате, Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ <Ереван- Кентрон> (известный <подвал КГБ> в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.