Среда, 2 Июля 2025 13:29

АрмИнфо. В Армении будет увеличена продолжительность основных отпусков, предоставляемых военнослужащим рядового и младшего сержантского состава, проходящим срочную военную службу. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 2 июля в первом чтении внесло поправки в законе "О военной службе и статусе военнослужащих".

Как отметил в своем выступлении заместитель министра обороны Грачья Саркисян, документ предлагает ряд отраслевых изменений, направленных на повышение привлекательности военной службы и создание более благоприятных условий во время прохождения службы. По его словам, законопроектом предлагается увеличить сроки основного отпуска, предоставляемого военнослужащим рядового и младшего сержантского состава, проходящим срочную военную службу, и установить для них дополнительный отпуск в связи с принятием военной присяги.

Также планируется заменить действующую систему предоставления служебного жилья офицерам, окончившим военное учебное заведение и назначенным на офицерские должности в системе министерства обороны РА или в пограничных войсках Службы национальной безопасности, правом приобретения жилой недвижимости с правом собственности посредством ипотечного кредитования за счет средств государственного бюджета в соответствии с их потребностями, а также устанавливаются условия, связанные с осуществлением этого процесса.

Как пояснил Саркисян, сейчас в течение двух лет службы для рядовых предусмотрен отпуск в 10 дней, для сержантов - в 15 дней. По предлагаемому изменению, военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве, будут получать отпуск на срок в 30 дней, остальные военнослужащие - в 21 день. Этот отпуск будет предоставляться тремя равными частями в течение службы. Два дня, предусмотренные для прибытия и возвращения, будут отменены.

Изменения, скорее всего, будут иметь обратную силу, распространяясь на тех военнослужащих, которые уже получили отпуск по предыдущему законодательству. Им будет предоставлена разница между новым и старым порядком.

В проекте также предусмотрено существенное изменение в процессе предоставления жилья офицерам. В настоящее время государство выделяет офицеру недвижимость в виде квартиры в Ереване по завершении 20 лет контрактной службы. По данным МО, на практике это положение не дало результатов из-за рыночных цен, ограниченного предложения и проблем с распределением. В проекте предлагается перейти на модель ипотечного кредитования с полной государственной поддержкой. Офицеру будет предоставлена возможность приобрести квартиру по своему выбору по ипотеке, первоначальный взнос, основную сумму и проценты по которому возместит государство. Если офицер уволится до окончания срока действия договора, он будет обязан вернуть всю возмещенную государством сумму. Кроме того, в ипотечном договоре будет предусмотрено ограничение права на продажу или отчуждение квартиры до окончания срока действия договора.

Принятие законопроекта в 2026 году и последующие два года потребует дополнительных финансовых ресурсов, которые прогнозируются в размере 783 639,36 тыс. драмов на 2026 год, 1 542 819,15 тыс. драмов на 2027 год и 2 325 003,54 тыс. драмов на 2028 год, исходя из среднего числа мест, утверждаемых в течение каждого года и принимаемых в военные учебные заведения Республики Армения и иностранных государств (Министерство обороны и Служба национальной безопасности) по текущим среднерыночным ценам, в случае приобретения квартиры общей площадью 75-80 квадратных метров по средней цене 35 млн драм.