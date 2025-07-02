Среда, 2 Июля 2025 13:07

АрмИнфо. У IDBank — новый филиал. Новая банковская культура будет распространяться и в недавно открывшемся Homplex Hyper Mall, став ещё ближе и доступнее как для жителей района, так и для посетителей торгового центра.

Новый филиал — девятнадцатый по счёту. В Банке уверены: присутствие в новом торговом центре было крайне важным. В Homplex Hyper Mall есть всё для дома — от техники до мебели, хозяйственных и бытовых товаров и многое другое.

По словам председателя правления IDBank Мгера Абраамяна, для Банка принципиально важно быть как можно ближе и доступнее для клиентов — присутствуя в самых востребованных точках. Новый филиал IDBank здесь также будет служить надёжным финансовым партнёром. В филиале «Homplex Mall» предусмотрены все современные удобства для быстрого и комфортного обслуживания.

По словам Артура Кочаряна, руководителя отдела организации продаж и территориального управления IDBank, теперь для посетителей Homplex доступно и полноценное банковское обслуживание — от открытия счетов до бизнес-кредитования. А для максимального удобства клиентов предусмотрен расширенный график работы: филиал «Homplex Mall» будет обслуживать клиентов ежедневно, с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 22:00.

Адрес Homplex Mall и нового филиала IDBank: село Прошян, шоссе Г. Чауша 1/4. Филиал имеет два входа — как с внешней стороны, так и изнутри торгового центра.

Кстати, в Homplex Mall работает и Idram с QR-платежами: в торговых точках центра можно расплачиваться через Idram, а также воспользоваться цифровой рассрочкой Rocket Line — получая нужный товар сразу, а оплачивая позже, в удобное время. В настоящий момент оплата через Idram возможна в более чем 25 000 точках продаж по всей территории Армении.