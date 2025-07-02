Среда, 2 Июля 2025 13:05

АрмИнфо. В Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах, особенно в Ереване, при дорожно-транспортных происшествиях. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 2 июля в первом чтении обсуждает представленные спикером НС Аленом Симоняном и депутатом Эдуардом Агаджаняном поправки в Кодексе об административных правонарушениях и в законе "Об обеспечении безопасности дорожного движения".

Как отметил на заседании НС Эдуард Агаджанян, статья 124 Кодекса не устанавливает ответственности за невыезд с места происшествия после дорожно- транспортного происшествия без серьезных последствий в разумные сроки и не перемещение транспортного средства в другое место, в результате чего создается ситуация, вынуждающая водителей других транспортных средств останавливаться или менять направление движения, что приводит к образованию искусственных пробок.

Предлагаемая поправка призвана поспособствовать снижению рисков возникновения искусственных пробок, учитывая часто возникающие многочасовые пробки, которые в свою очередь оказывают экономическое и психологическое воздействие на граждан. Данный пакет законопроектов распространяется на ДТП только с участием двух транспортных средств, когда имеется только имущественный ущерб и стороны согласны о виновности одного из них. Предлагаемые законодательные изменения будут распространяться на более чем 85% от общего числа страховых случаев аварий. Предлагаемый пакет предусматривает, что если водители автомобилей ДТП с участием двух транспортных средств при отсутствии технических неисправностей не покидают место происшествия в течение 20 минут это влечет за собой наложение штрафа в размере тридцатикратного размера минимальной заработной платы. Соответствующие поправки вносятся также в закон "Об обеспечении безопасности дорожного движения".

Согласно законопроекту, после ДТП его участники обязаны загрузить приложение "ASWA" системы "Единое окно автострахования" на свои мобильные телефоны, вводя личные данные, фотографии c места происшествия, контактную информацию, после чего они должны позвонить в страховые компании, узнать у них номер телефона, на который нужно отправить фотографии с места ДТП и отправить все исходные данные. Затем необходимо будет проверить, были ли эти данные получены надлежащим образом или нет.

Агаджанян отметил, что на практике все водители в Армении уже усвоили обязанность звонить в страховую компанию сразу после ДТП и делают это надлежащим образом. Однако мобильное приложение отсутствует практически на всех телефонах водителей, что само по себе вызывает дополнительную искусственную пробку на месте ДТП примерно на 10 минут. У пожилых водителей это занимает еще больше времени. В результате, даже после незначительных аварий на месте аварии возникает искусственная пробка длительностью в среднем 1 час 12 минут, которую можно устранить, внедрив более рациональную модель. С принятием пакета, максимальный срок спора на дорогах составит 5 минут.