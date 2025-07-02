Среда, 2 Июля 2025 12:38

АрмИнфо. Судья Апелляционного уголовного суда Армен Даниелян, которому поручено рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов известного предпринимателя, мецената, президента ГК <Ташир> Самвела Карапетяна, является кандидатом на должность судьи Кассационного суда и его избрание зависит от воли правящей в НС фракции <Гражданский договор>. С учетом этого, а также его аналогичного бэкграунда защита имеет право усомниться в его непредвзятости. С такой оценкой выступил адвокат Арам Вардеванян 2 июля на пресс-конференции.

Он напомнил, что в ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Защита Карапетяна сразу же подала апелляционную жалобу, которая в очень короткие сроки, вместе с материалами дела была направлена в Апелляционный уголовный суд и передана судье, <карьерный рост> которого зависит от правящей в Армении парламентской фракции

<Условно говоря, из 20-ти судей данного суда 19 наверняка отменили бы решение суда первой инстанции об избрании ареста в качестве меры пресечения для деяния средней тяжести. К такому убеждению прихожу исходя из личного опыта, а также на основе заявлений самих правоохранителей>, - заметил он. Однако был судья - Армен Даниелян, к которому все адвокатское сообщество сформировало <особое> отношение, собственно которому было передано дело. <Поскольку мы говорим о политическом преследовании, логика действий должна была соответствующей>, - продолжил адвокат.

В результате, жалоба, рассмотрение которого было передано Армену Даниеляну, защита Самвела Карапетяна, была вынуждена отозвать. В подобных случаях, пояснил Вардеванян, Уголовно-процессуальный кодекс предполагает немедленное прекращение производства со стороны судьи. Однако в данном случае, опять же - в рамках <правового режима политического преследования>, судья не идет на это, а выжидает. И ждет он пока прокуратура, в условиях полностью удовлетворенного ходатайства, представит апелляционную жалобу, что позволит ему избежать отвода.

<Затем судья установил <новую планку> - он решил принять в производство как жалобу прокуратуры, <фактически не имеющее предмет рассмотрения>, так и жалобу защиты Карапетяна, от которой последние отказались>, - сказал Арам Вардеванян.

Адвокат настаивает - даже абстрагируясь от того, что в этом деле совершенно отсутствует уголовно преследуемое деяние, при инкриминируемом Самвелу Карапетяну деянии - предполагаемое преступление средней тяжести, избрание меры пресечения в виде ареста однозначно неправомерно.

Напомним, что 17 июня 2025 года Самвел Карапетян дал интервью одному из СМИ, в котором высказал свою озабоченность по поводу жесткой кампании против Армянской Апостольской церкви. В частности в интервью, продолжительностью чуть более одной минуты, отвечая на вопрос, какого вы мнения относительно кампании против Армянской церкви, известный предприниматель ответил: <Какое мнение у меня должно быть, если маленькая группа, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Церковь, на армянский народ? Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие: Если не удастся политическим деятелям, то мы по-своему примем участие в во всем этом>.

Сразу после опубликования данного интервью Карапетяна, Пашинян сделал несколько записей в соцсети, в частности следующего содержания: <Почему активизировались похотливые <духовенство> и их похотливые <благодетели>? Ничего, мы их снова дезактивируем. И навсегда>, <Это вам не село Нижний Тапир в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту>, <Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мерзавец. Вернее, в вас:>.

В результате, Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ <Ереван- Кентрон> (известный <подвал КГБ> в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.