Среда, 2 Июля 2025 12:26

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян 2 июля принял посла Франции в стране Оливье Декотиньи, на встрече обсуждались вопросы армяно-французского сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Стороны высоко оценили достижения в рамках сотрудничества, а также обозначили основные направления дальнейшего взаимодействия. Были также обсуждены вопросы региональных и международных событий", - говорится в сообщении МО Армении.