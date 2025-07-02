Среда, 2 Июля 2025 11:49

АрмИнфо. С учетом того, что некоторые граждане страны периодически совершают противоправные действия, управляя транспортными средствами без наличия водительских прав, данное деяние станет уголовно наказуемым. Национальное Собрания РА на внеочередном заседании 2 июля в первом чтении обсуждает поправки в Уголовном кодексе РА.

Представивший законодательную инициативу, заместитель министра внутренних дел РА Армен Мкртчян заметил, что уголовная мера начнет применяться в случае, когда в течение года после совершения первого правонарушения водитель вновь решится управлять автомобилем без наличия соответствующих прав. В настоящее время вождение автомобиля лицами, не имеющими водительских прав, предусмотрен штраф в размере 25 тысяч драм. Во многих случаях это не останавливает нарушителей, которые могут многократно повторять подобные действия. Учитывая опасность, которую они создают на дорогах, МВД предложило квалифицировать повторное нарушение как злостное и карать за него уже не в административном, а в уголовном порядке - по статье 344 Уголовного кодекса - штраф в размере 50 тысяч драм, либо общественные работы от 80 до 150 часов, либо тюремное заключение сроком до 2 лет.

Планируется также запретить продажу лицам, не достигшим 18 лет, приспособлений или инструментов, по внешнему виду или конструкции напоминающих холодное оружие и имеющих производственное, бытовое, хозяйственное, образовательное, культурное или декоративное значение, а также за управление ими автомобилем. За продажу оружия будет установлен штраф в размере 50 тыс. драм, а за привлечение несовершеннолетних к его продаже - 100 тысяч драм. Подростков до 18 лет, у которых обнаружат холодное оружие, будут штрафовать на 20 тысяч драм с изъятием найденного.

Подробно представив предлагаемые нормативные акты и установленные штрафы, докладчик отметил, что пакет проектов позволит усовершенствовать инструменты информирования водителя транспортного средства в случае вывода транспортного средства на специальную площадку в отсутствие водителя, а также уточнить право полиции на установление лиц, подозреваемых в совершении административного правонарушения, с использованием мобильных видео- или фототехнических средств. При составлении акта о нарушении, если водитель в течение 24 часов представит свои права, он будет освобожден от ответственности.