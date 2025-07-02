Среда, 2 Июля 2025 11:46

АрмИнфо. Уголовное дело против мецената, президента ГК <Ташир: Самвела Карапетян имеет особую специфику - в нем вообще отсутствует состав преступления. С такой оценкой выступил адвокат Арам Вардеванян 2 июля на пресс­конференции.

Адвокат напомнил, что 17 июня 2025 года Карапетян дал интервью одному из СМИ, в котором высказал свою озабоченность по поводу жесткой кампании против Армянской Апостольской церкви.

В частности в интервью, продолжительностью чуть более одной минуты, отвечая на вопрос, какого вы мнения относительно кампании против Армянской церкви, известный предприниматель ответил: <Какое мнение у меня должно быть, если маленькая группа, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Церковь, на армянский народ? Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие: Если не удастся политическим деятелям, то мы по-своему примем участие в во всем этом>.

<В отличие от других громких уголовных дел, в этом деле имеется одна особенность - в нем абсолютно нет уголовного дела, поскольку инкриминируется деяние, предполагающее четкий призыв к захвату власти, между тем в данном случае отсутствует какой-либо призыв. То

есть мы имеем уголовное дело, касающееся призыва в условиях отсутствия такового>, - сказал Арам Вардеванян.

Этот правовой абсурд, по его словам, был сформирован в результате записей главы исполнительного органа в лице премьера Никола Пашиняна, в том числе направленные на расправу с Самвелом Карапетяном. Обещание о сведении счетов со стороны политика, об уголовном преследовании - вещь беспрецедентная в европейской политике, заметил адвокат.

<Начиная с этого момента, мы фиксируем фактические данные о политическом преследовании, которому был дан старт 17 июня>, - указал правовед.

Отметим, что сразу после опубликования данного интервью Карапетяна, Пашинян сделал несколько записей в соцсети, в частности следующего содержания: <Почему активизировались похотливые <духовенство> и их похотливые <благодетели>? Ничего, мы их снова дезактивируем. И навсегда>, <Это вам не село Нижний Тапир в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту>, <Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь в вас по-своему, мерзавец. Вернее, в вас:>.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ <Ереван-Кентрон> (известный <подвал КГБ> в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.