Среда, 2 Июля 2025 10:46

АрмИнфо. Следственный комитет (СК) Армении завершил предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам мошенничества и сбыта фальшивых денег.

Согласно СК, в ходе предварительного расследования уголовного дела получены веские доказательства того, что Н.П., имея прямой умысел на совершение хищения, разрабатывал преступные схемы для совершения мошенничества как единолично, так и совместно с В.К., входившим в состав группы, и другими пока не установленными следствием лицами в период с мая 2021 года по май 2025 года.

В частности, члены преступной группы делали заказы по привлекательным ценам водителям такси и грузовых автомобилей, просили их купить определенные товары и перевезти их с собой в указанное место, но деньги не передавали. Затем они просили перевести различные суммы денег на банковские счета других водителей, которые якобы принадлежали им, но на самом деле оказывали услуги такси, таким образом присваивая деньги, перечисленные гражданами.

Кроме того, члены преступной группы звонили разным гражданам и представлялись поставщиками мяса, а затем, предоставляя ложные сведения, похищали принадлежащий последним забитый скот.

В другом случае члены преступной группы, ознакомившись с объявлениями граждан на сайте о продаже мобильных телефонов, позвонили им, договорились и вместо денег предоставили им купюры, которые считались сувенирами и не являлись платежным средством, в результате чего обманным путем похитили мобильные телефоны.

Сумма денег, похищенных у потерпевших членами преступной группы, составила от 20 000 до 1 млн 200 тыс. драмов.

В ходе предварительного следствия в отношении В.Г. было возбуждено публичное уголовное преследование. по частям 1 и 2 статьи 255 УК РА (мошенничество) (5 эпизодов), а в отношении Н.П. по частям 1 и 2 статьи 255 (мошенничество) (100 эпизодов), пункту 2 части 3 статьи 457 (подделка документов, штампов, печатей, бланков либо сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков) (1 эпизод) и части 1 статьи 267 (изготовление, хранение, перевозка, сдача, приобретение или сбыт поддельных денежных знаков, иностранной валюты, ценных бумаг, иных платежных и расчетных документов или платежных инструментов в целях сбыта) (1 эпизод):

В отношении В.К. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде, в отношении Н.П. избран арест.

Уголовное дело направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.