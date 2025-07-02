Среда, 2 Июля 2025 10:07

АрмИнфо.Вопросы развития армяно-канадского двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, обсудили в ходе телефонного разговора главы МИД Армении и Канады Арарат Мирзоян и Анита Ананд.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян отметил, что Армения ценит последовательную поддержку Канады в отношении демократии, политической независимости и экономического развития республики.

Мирзоян и Ананд обменялись мнениями по региональным вопросам. В этом ключе глава армянской дипломатии представил последние развития в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность подписания соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном для обеспечения устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

Мирзоян также затронул тему разблокировки региональных коммуникаций в рамках концепции "Перекресток мира".

Собеседники также обсудили гуманитарную помощь, оказанную правительством Армении при эвакуации граждан третьих стран, включая граждан Канады, через территорию Армении в связи с ситуацией, возникшей в Иране.