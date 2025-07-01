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 Вторник, 1 Июля 2025 20:59
Алина Оганесян

Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор

Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили последние события в регионе. В этой связи Мирзоян выразил надежду, что установленное перемирие будет продолжительным и даст реальную возможность для переговоров.

Согласно источнику, министры рассмотрели также вопросы, связанные с сотрудничеством на многосторонних площадках, а также взаимодействие двух соседних и дружественных стран в кризисных ситуациях.

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