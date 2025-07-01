Вторник, 1 Июля 2025 20:59

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили последние события в регионе. В этой связи Мирзоян выразил надежду, что установленное перемирие будет продолжительным и даст реальную возможность для переговоров.

Согласно источнику, министры рассмотрели также вопросы, связанные с сотрудничеством на многосторонних площадках, а также взаимодействие двух соседних и дружественных стран в кризисных ситуациях.