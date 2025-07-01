Вторник, 1 Июля 2025 20:57

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян считает, что настало время серьезно обсудить вопрос прекращения вещания российских телеканалов на территории республики. Об этом он заявил 1 июля в беседе с журналистами, комментируя ситуацию вокруг главы ГК <Ташир> Самвела Карапетяна и заявления о ее воздействии на армяно-российские отношения.

Как считает Симонян, именно <российские ведущие - дегенераты> нагнетают атмосферу и негативно влияют на армяно-российские отношения. В частности, все те, кто заявляет, что ситуация в Армении влияет на отношения с РФ, явно слушают их ведущих, поскольку <визит главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко прошел очень хорошо>. И теперь, люди, которые, возможно, в свое время <получали в конверте от Самвела Карапетяна $30-50 тыс.>, вышли и встали на его защиту, продолжил спикер НС.

<Пусть они занимаются своими делами и не вмешиваются во внутренние дела нашей страны. И считаю, что вследствие всего этого мы должны всерьез обсудить опрос прекращения вещания российских телеканалов на территории республики

Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд в страну тоже. Однако если их госканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может, мы тоже должны действовать аналогичным образом и закрыть их вход в квартиры нашей общественности>, - сказал он.