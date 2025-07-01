Вторник, 1 Июля 2025 20:51

АрмИнфо. Депутаты правящей партии, представляющие Армению в ПА ОБСЕ, не поддержали мое предложение сформулировать в итоговой резолюции требование о направлении международной миссии для постоянного мониторинга судебных процессов над армянскими военнопленными и политическими деятелями, удерживаемыми в Баку до их безоговорочного освобождения, а также требование о защите культурного наследия Арцаха.

Об этом на своей странцие в Фейсбук сообщила депутат от блока "Армения" Лилит Галстян, ссылаясь на итоги ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). "Более того, они не только не присоединились к моему предложению, но и, как оказалось, достигли взаимного соглашения с азербайджанской делегацией", - написала она.

Депутат отметила, что в ходе сессии она рассказала ее участникам, что согласно различным достоверным отчётам, бывшие лидеры Нагорного Карабаха и армянские военнопленны в Азербайджане подвергаются пыткам, лишены элементарной правовой защиты, в том числе помощи международных адвокатов. Даже визиты Международного Комитета Красного Креста запрещены. "Это уже задокументированный факт, что Азербайджан игнорирует основные нормы в области прав человека", - отметила Галстян.

Она призвала коллег выступить в защиту гуманного обращения с армянскими военнопленными и другими задержанными лицами, что предполагает допуск международных наблюдателей, включая представителей государств-участников ОБСЕ, и осуществление постоянного мониторинга до их безусловного освобождения.

Кроме того, Галстян призвала инициировать миссию для защиты культурного наследия региона, которое сегодня систематически уничтожается в результате государственной политики Азербайджана, направленной на устранение армянского следа.

"Мои предложения никоим образом не подрывают мирный процесс, а лишь дадут возможность Азербайджану продемонстрировать политическую волю, чтобы позитивно повлиять на мирное урегулирование", - отметила входе выступления парламентарий.