Вторник, 1 Июля 2025 20:50

АрмИнфо. Насильственно перемещенные из Арцаха семьи, которые соответствуют основным условиям государственной программы по жилищному обеспечению, с сегодняшнего дня могут подать заявку на участие в программе, независимо от состава семьи, количества несовершеннолетних детей и принадлежности к целевой группе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальных вопросов.

Ранее, согласно действующему порядку, семьи, включённые во второй этап программы (т.е. семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, желающие приобрести жильё, а также семьи с одним несовершеннолетним ребёнком, желающие построить дом), могли подавать заявки не позднее 1 июля 2025 года, а семьи, не вошедшие в первые два этапа, не позднее 1 июля 2026 года.

Новое же регулирование предоставит возможность обеим группам уже с сегодняшнего дня подать заявки на онлайн-платформу https://housing.socservice.am/