Вторник, 1 Июля 2025 18:47

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на торжественном заседании по случаю Дня формирования Службы государственной охраны.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян поздравил сотрудников службы с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. <Уже два года Служба государственной охраны действует в качестве подведомственного премьер-министру органа и, по сути, это очередной этап институционального развития структуры>, - сказал Никол Пашинян и выразил уверенность, что это решение обеспечит дальнейшее нормальное развитие ведомства, поскольку в Службе государственной охраны сформирован необходимый профессиональный потенциал.

<Если есть профессионализм, значит, есть преданность делу, есть честность, есть последовательность, есть знания, потому что без всего этого профессионализм невозможен>, - добавил премьер-министр. В этом контексте Никол Пашинян коснулся важности стимулов для непрерывного профессионального развития - добровольной аттестации, а также создания соответствующей среды и условий для выполнения служебных обязанностей сотрудников, формирования механизмов технического и материального оснащения службы.

<В целом, должен сказать, что я доволен работой Службы государственной охраны. Еще раз хочу выразить благодарность за проделанную работу, с пониманием, что мы ни на секунду не должны забывать, что сегодняшнего профессионализма завтра может быть недостаточно>, - отметил премьер-министр и пожелал присутствующим успехов и хорошей службы.

За самоотверженное выполнение служебных обязанностей группа сотрудников Службы государственной охраны была награждена памятными медалями, благодарственными грамотами премьер-министра.