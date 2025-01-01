|В целом, я доволен работой Службы государственной охраны: Пашинян
|Центр Йоляна и крупнейшая детская больница Рима Bambino Gesu могут начать сотрудничество
|Ксения Собчак вступилась за бизнесмена Самвела Карапетяна: Вмешиваться можно и нужно, если уничтожают церковь
|Москва: Страны Запада всеми силами стараются ограничить участие России в армяно- азербайджанской нормализации
|Россия вручила послу Азербайджана вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов
|Совет НДП раскритиковал позицию Макрона на фоне нападков армянских властей на Церковь
|Александр Искандарян: преуменьшать или преувеличивать кризис во взаимотношениях Еревана и Москвы не следует
|В Ереване 4 июля будет организовано шествие в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна
|Генпрокурор Армении внесет в парламент ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении депутата <Айастан> Артура Саркисяна
|"Серж Саргсян тоже не хотел": Ален Симонян о том, как власти добьются смещения Гарегина II
|Team Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team Place
|Вице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
|Ален Симонян убежден, что записи Пашиняна в соцсети по делу Аджапахяна не являются давлением на суд
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|Мэрия Еревана демонтирует баннеры с надписью <Свободу Самвелу Карапетяну!> со здания ТЦ <Далма>
|В Ереване состоялась первая сессия консультаций по безопасности и обороне между Арменией и ЕС
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|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Мастер "медленного кино" Фред Келемен возглавит жюри конкурса армянских короткометражек "Кориз"
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|Проблема с вылетом Чарчяна в Испанию разрешилась - адвокат
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|Арцахский депутат направил письмо из ереванского СИЗО, назвав свое задержание политически мотивированным
|Саркис Ханданян: мир между Арменией и Азербайджаном может стать историей успеха
|Профессору Армену Чарчяну не дают возможности выехать за границу
|Мир в регионе Южного Кавказа возможен, он может стать реальностью - депутат НС РА
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|Русская община НКР: Безвольная позиция по Арцаху, с оглядкой на Баку и Ереван, отбросили границы российского присутствия на Кавказе к рубежам начала XIX века
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|В целом, я доволен работой Службы государственной охраны: Пашинян
|Центр Йоляна и крупнейшая детская больница Рима Bambino Gesu могут начать сотрудничество
|Ксения Собчак вступилась за бизнесмена Самвела Карапетяна: Вмешиваться можно и нужно, если уничтожают церковь
|Москва: Страны Запада всеми силами стараются ограничить участие России в армяно- азербайджанской нормализации
|Россия вручила послу Азербайджана вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов
|Совет НДП раскритиковал позицию Макрона на фоне нападков армянских властей на Церковь
|Александр Искандарян: преуменьшать или преувеличивать кризис во взаимотношениях Еревана и Москвы не следует
|В Ереване 4 июля будет организовано шествие в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна
|Генпрокурор Армении внесет в парламент ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении депутата <Айастан> Артура Саркисяна
|"Серж Саргсян тоже не хотел": Ален Симонян о том, как власти добьются смещения Гарегина II
|Team Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team Place
|Вице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
|Ален Симонян убежден, что записи Пашиняна в соцсети по делу Аджапахяна не являются давлением на суд
|Иностранные агенты влияния есть, поскольку о них говорит премьер: Спикер НС
|Мэрия Еревана демонтирует баннеры с надписью <Свободу Самвелу Карапетяну!> со здания ТЦ <Далма>
|В Ереване состоялась первая сессия консультаций по безопасности и обороне между Арменией и ЕС
|Исследование: Телеком Армении до 2027 года будет расти на 3,9% ежегодно
|Ucom запускает 5G сеть в Абовяне и Эчмиадзине
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Мастер "медленного кино" Фред Келемен возглавит жюри конкурса армянских короткометражек "Кориз"
|Глава Минобороны Армении встретился с военными атташе страны за рубежом
|Проблема с вылетом Чарчяна в Испанию разрешилась - адвокат
|Посольство Германии в Армении сообщает о прекращении с 1 июля 2025 года процедуры собеседований для получения шенгенской визы
|Армения и Иран отмечают важность дополнительных усилий, направленных на повышение эффективности борьбы с транснациональной преступностью
|Пашинян: особой оценки заслуживает продолжительная поддержка со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Армении
|"Нестандартизированная" Европа или почему посол ЕС в Баку записал себя в члены криминального общага
|Российский политолог: Азербайджан при решение амбициозные задачи на армянском и на иранском театрах не может обойтись без столкновения с Россией
|Арцахский депутат направил письмо из ереванского СИЗО, назвав свое задержание политически мотивированным
|Саркис Ханданян: мир между Арменией и Азербайджаном может стать историей успеха
|Профессору Армену Чарчяну не дают возможности выехать за границу
|Мир в регионе Южного Кавказа возможен, он может стать реальностью - депутат НС РА
|AGBU призвал власти Армении и Церковь к сдержанности и единству
|Представители Католикоса Великого Дома Киликийского провели встречу с Католикосом Всех Армян
|Каллас пообещала Пашиняну поддержку ЕС
|Русская община НКР: Безвольная позиция по Арцаху, с оглядкой на Баку и Ереван, отбросили границы российского присутствия на Кавказе к рубежам начала XIX века
|Швейцарский депутат: Пашинян вряд ли будет выступать за возвращение беженцев из Нагорного Карабаха в свои дома
|Центральный комитет АРФД Западной Европы назвал неприемлемой позицию Макрона по ситуации в Армении
|Посла Азербайджана вызвали в МИД России
|Марко Мюллер - специальный гость 22-го "Золотого абрикоса"
|МИД: Тегеран следит за действиями Израиля по использованию территории соседних стран для возобновления акта агрессии против Ирана
|Офис Самвела Карапетяна: публичная поддержка не может и не должна быть предметом цензуры
|Генпрокурор Армении приняла делегацию прокуратуры Чехии
|Центр гидрометеорологии и мониторинга предупреждает о высоком уровне пожароопасной обстановки
|После "бархатной революции" Пашинян утроил финансирование Службы нацбезопасности РА
|В Армении будут судить врача-рентгенолога за подделку меддокументов призывника
|Пашинян назначил замглавы Антикоррупционного комитета
|Депутат НС: происходящие в Армении процессы являются внутренним делом Армении
|Лавров: Если Армения будет отворачиваться от своих союзников, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу
|Плановые отключения электроэнергии 1 июля
|Землетрясение на ирано-турецкой границе ощущалось и в Армении
|Армянские парламентарии провели в США ряд встреч
|Захарова: Наши дипломаты в Баку не могут связаться с гражданами РФ
|Кремль: Членство в ОДКБ гарантирует определенные выгоды, но решение остается только за Ереваном
|Мирзоян: Армения и ЕС сегодня сигнализируют о тех важных достижениях, зафиксированных в двусторонних отношениях
|Мэрия Еревана демонтируют экраны с изображением Самвела Карапетяна со здания ТЦ <Ташир>
|Фрески Минаса вернутся в дом -музей художника
|Мирзоян и Каллас подписали соглашение об определении рамок участия Армении в операциях по управлению кризисами ЕС
|Каллас: ЕС воодушевлен мирным процессом между Ереваном и Баку, и хотел бы видеть его финализацию как можно раньше
|Вице-спикер НС и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке
|В Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах при ДТП
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
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|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
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|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
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|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
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|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении