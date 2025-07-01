Вторник, 1 Июля 2025 18:01

АрмИнфо. Гематологический центр им. проф. Р. Йоляна возможно присутпит к сотрудничеству с крпунейшей и самой старой детской больницей Рима - Bambino Gesu. Как передает пресс- служба Министерства здравоохранения, этот вопрос обсуждался в ходе встречи замминистра здравоохранения Армена Гаспаряна и посла Суверенного Военного Мальтийского Ордена в Армении Доменико Ардуини.

В частности, между сторонами была достигнута договоренность организовать визит в Центр гематологии им. Р. Йоляна, чтобы на месте ознакомиться с услугами, условиями, и обсудить возможности сотрудничества с детской больницей Bambino Gesu.

Согласно источнику, гости представили заместителю министра гуманитраные программы, реализуемые посольством в Армении, а также рамки сотрудничества в здравоохранительной сфере, в частности обмен опытом со старейшей и крупнейшей детской больницей Рима Bambino Gesu, организацию лечения, диагностику пренатальных проблем и дистанционное диагностирование.

Отметив добрососедский характер отношений между Арменией и Мальтийским Орденом, Гаспарян подчеркнул готовность армянской стороны приступить к активной стадии сотрудничества.

Подчеркнув важность взаимодействия по всем направлениям, он предложил предпринять активные шаги в плане оказания технической поддержки.

Отметим, что в апреле 2025г. Bambino?Gesu и Итальянская ассоциация Мальтийского Ордена подписали трёхлетний рамочный меморандум о сотрудничестве. Цель - совместные клинические и образовательные проекты.