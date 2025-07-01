Вторник, 1 Июля 2025 17:56

АрмИнфо. Российская журналистка, телеведущая и актриса Ксения Собчак вступилась за задержанного в Армении российского бизнесмена армянского происхождения, главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

Собчак уверена, что Карапетян задержан лишь за то, что посмел сказать вслух то, о чем многие думают.

"Когда я читаю, что Самвел Карапетян - угроза для армянского государства, я каждый раз хочу, вас всех, друзья, спросить: а вы точно понимаете, кто такой Самвел? Это не человек с автоматом в подвале. Это человек с лампочкой в руке в прямом смысле, потому что он, напомню, не бандит, а владелец "Электросетей Армении". Это крупнейший инвестор, бизнесмен, меценат. Самвел - не революционер и не какой-то там, знаете, карикатурный заговорщик, как его сейчас пытаются везде представить. Он просто вслух сказал то, что многие думают", - заметил журналист в распространенном видео- обращении.

При этом Собчак считает, что вмешиваться можно и нужно, если уничтожают церковь. "За эти слова его и арестовали. Ну и заодно решили подогнать под свои нужды законы, чтобы просто отжать его бизнес прямо как по учебнику. Сначала вызывает недовольство, ну а потом сразу угрожает государству. А потом национализируем, потому что плохой. Знакомо, да? Но знаете, что во всей этой истории действительно по-настоящему раздражает?

То, как быстро из Самвела решили сделать карикатуру. А он настоящий, сильный, истинный патриот Армении. Это не игра в политику какая-то. Это история про веру, про достоинство человека, который не боится сказать, что ему не все равно", - добавила телеведущая, произнеся в конце видео хэштег #merdzevov.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.