Вторник, 1 Июля 2025 17:42

АрмИнфо. Страны Запада всеми силами стараются ограничить участие России в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк.

"Запад пытается вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации. Принуждает стороны к заключению скороспелого мирного соглашения", - сказал он на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова "Кавказский диалог" в Центре знаний "Машук", передает ТАСС.

Масюк обратил внимание, что подобный "однобокий и поверхностный подход самозванных посредников делу не помогает".

"Мы последовательно поддерживаем усилия Баку и Еревана, направленные на полноценную всестороннюю нормализацию отношений на основе комплекса двусторонних договоренностей на высшем уровне в 2020 и 2022 году, - подчеркнул он. - Именно в данном формате была выработана оптимальная дорожная карта примирения двух стран".

Дипломат также отметил, что российская сторона приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного договора и предложила свою площадку для "подписания этого исторического документа".

"Видим в этом значительный шаг на пути к установлению стабильности и процветания в регионе", - констатировал Масюк.