Вторник, 1 Июля 2025 16:52

АрмИнфо. Совет Национального демократического полюса (НДП) выступил с заявлением, в котором выразил глубокую обеспокоенность заявлением президента Франци Эмманюэля Макрона после телефонного разговора с его премьером Армении Николом Пашиняном.

"На фоне нападок и преследований Пашиняна против Армянской Апостольской Святой Церкви в нарушение Конституции РА президент Франции выразил свою солидарность "против попыток дестабилизации демократии Армении".

Ожидание армянского народа от дружественной Франции не в том, чтобы поддержать попрание святынь армянского народа и передачу Армении в сферу влияния Турции", - заявили в политической силе.

В НДП добавили, что приравнивание духовной деятельности епископов нашей церкви к дестабилизации демократии посредством лживой пропаганды Пашиняна оскорбительно и неприемлемо.

"Так называемая "демократия" превратилась в единоличное "правосудие", где Пашинян одновременно является следователем, прокурором, судьей, а теперь еще и тем, кто назначает Католикоса.

Мы не сомневаемся в искренней дружбе и будущем союзе между Французской Республикой и Республикой Армения. Мы ожидаем соответствующего обращения до тех пор, пока Армения не освободится от русско-турецкого коллаборационистского правительства", - говорится в заявлении НДП.

29 июня глава французского государства в своем посте в Твиттер (X) на армянском языке отметил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил ему солидарность в этой сложной внутриполитической ситуации. "Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении", - написал французский лидер. В том же посте Макрон подтвердил, что поддерживает "смелые усилия Армении по мирному урегулированию с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией".

Напомним, что 27 июня силовые структуры Армении попытались штурмом проникнуть в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, чтобы задержать главу Ширакской Епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна, однако безуспешно. Верующие не позволили силовикам проникнуть в Святую Святых. Архиепископу инкриминируется призыв к свержению власти в стране. Он вины не признает. До этого под надуманным предлогом был задержан другой представитель духовенства Баграт Галстанян - лидер движения "Священная борьба". Этому предшествовали нападки четы армянского премьера и его соратников на Армянскую Церковь.