Вторник, 1 Июля 2025 16:51

АрмИнфо. В отношениях России и Армении есть некий кризис. Он продолжается с 2020 года и начался после так называемой Второй карабахской войны. Кризис этот связан в основном с проблемой безопасности, которая для Армении сейчас ключевая. Об этом заявил в интервью российскому изданию РБК директор Института Кавказа (Ереван), политолог Александр Искандарян.

Как заметил политолог, по мнению официального Еревана, тот формат отношений, который был у Армении с Россией до 2020 года, себя не оправдал. Армения не получила безопасность в том виде, в каком ожидала. Было поражение в войне, затем в 2023 году была депортация армян с территории Нагорного Карабаха. Нельзя не упомянуть начало украинской войны в 2022 году, которая изменила отношение России к постсоветскому пространству вообще и к Армении в частности.

Однако как считает Искандарян, преуменьшать этот кризис не стоит, поскольку он влияет на внутренние дискурсы в Армении, в том числе по поводу России, и внутреннюю политику. При этом его не надо и преувеличивать. Конечно, никакого разрыва не происходит - Армения по-прежнему является членом ОДКБ и ЕАЭС, на ее территории по-прежнему находится российская военная база. Другое дело, что все это малофункционально: реально в работе ОДКБ Армения не участвует, не финансирует ее деятельность и не приезжает на заседания. То же и с российской базой: в большой степени она дисфункционализирована. Между тем, у Москвы и Еревана есть общее понимание каких-то рамочных благопристойных отношений, и недовольство перманентно раздается с обеих сторон.

Искандарян согласился с мнением, что институты, которые действовали как залог союзнических отношений между Россией и Арменией, стали терять свою функциональность с 2020 года. <Между ожиданиями армянской стороны и реальностью была асимметрия. В общественном сознании Армении ее собственная безопасность и безопасность Нагорного Карабаха были слиты воедино:. Россия как член ОДКБ, воспринималась как безопасность общая. В восприятии Москвы все было совсем не так: у нее были обязательства перед Республикой Армения, а не перед Нагорно- Карабахской республикой, а потому безопасность Армении и Нагорного Карабаха в российском сознании была разделена>, - отметил Искандарян.

Но после 2020 года обострения происходили на границе Армении и Азербайджана. Были соответствующие просьбы о реакции к ОДКБ, которой не последовало. После 2020 года образовалась другая юридическая коллизия - тогда было трехстороннее заявление, которое подписали премьер-министр Никол Пашинян и президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин. А потом случился 2023 год, когда при наличии российских миротворцев и обязательств, которые они несли, юридически ничего сделано не было - даже при довольно брутальном отношении Азербайджана к российским миротворцам, из которых шесть человек погибли (расстреляны ВС Азербайджана - АрмИнфо). Думаю, не будь 2022 года, не было бы и 2023-го: Азербайджан бы не осмелился на такого рода операцию.

Вне всякого сомнения, считает политолог, роль России на Южном Кавказе ослабла: <Образно говоря, сейчас на столе у господина Алиева не один телефон, а два. И большой вопрос, какой из них громче и крупнее, - тот, который в Москву, или тот, который в Анкару>. Союзник России проиграл, а союзник Турции выиграл. В целом в сфере безопасности Азербайджан ориентируется далеко не на Москву. Армения теперь тоже покупает оружие у французов и индийцев.

Политолог с юмором отнесся к вопросу о том, что после 2020 года, когда были столкновения уже на границе Армении и Азербайджана и обстрелам подверглись такие армянские города, как Джермук и Горис, Ереван потребовал от ОДКБ осудить Баку, где заявили, что она (ОДКБ) ограничивается армянской суверенной территорией в рамках урегулированных госграниц, то есть все упирается в делимитацию и демаркацию с Азербайджаном. <Получается, если азербайджанцы захватят Ереван, то тоже ничего не будет, потому что граница не определена. А все ли страны, у которых есть двусторонние договоры, делимитировали и демаркировали свои границы? Наша граница с Грузией, с которой у нас прекрасные отношения, делимитирована на две трети, и этот процесс продолжается. Не определена и граница Грузии с Азербайджаном. Все ли границы России делимитированы и демаркированы? Конечно, нет>, - сказал Искандарян.

Как считает политолог, если подумать, что объединяет страны ОДКБ, то можно прийти к выводу, что практически ничего. <Ну какие общие угрозы, риски и интересы есть у Армении и Кыргызстана, у Кыргызстана и Белоруссии? Поэтому я бы назвал ОДКБ таким колесом без обода: есть центр, от которого расходятся спицы, назовем их <Москва - Ереван>, <Москва - Минск>, <Москва - Бишкек>, а обода, который их всех объединяет, нет. Таким образом, ОДКБ - это такая рамка, формат взаимоотношений с Россией. Никто в Армении всерьез не полагал, что киргизы, таджики и белорусы завтра приедут сражаться за армян. Ожидания были не от ОДКБ, а от России. И Россия не оправдала этих ожиданий>, - резюмировал тему Искандарян.