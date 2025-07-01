Вторник, 1 Июля 2025 16:49

АрмИнфо. В Ереване 4 июля будет организованно шествие в поддержку российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Об организации собрания-шествия сообщается на странице штаба Самвела Карапетяна.

"Дорогие соотечественники, 4 июля в 18:00 собираемся в ереванском парке Seasons на проспекте Маштоца (Малибу), откуда пройдём маршем к месту незаконного задержания Самвела Карапетяна. Отложим свои дела на несколько часов и объединимся, чтобы показать - наш народ не терпит несправедливость. Тот, кто оправдывает беззаконие, дискредитирует сам себя. Присоединяйтесь. Ваш голос важен", - говорится в обращении.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.