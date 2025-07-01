Вторник, 1 Июля 2025 16:35

АрмИнфо. В ближайшее время генпрокурор Анна Вардапетян внесет в парламент ходатайство о возбуждении уголовного преследования, а возможно также об аресте депутата оппозиционной фракции <Айастан> Артура Саркисяна. Об этом сообщил 1 июля в беседе с журналистами спикер НС Армении Ален Симонян.

Напомним, что 25 июня ранее Следком Армении сообщил ранее о <предотвращении попытки теракта и захвата власти в стране>, обвинив в этом лидера <Священной борьбы> архиепископа Баграта Галстаняна. После этого стало известно также об обысках в домах оппозиционных политических деятелей, среди них был Артур Саркисян. <Это страхи этих властей. Наша борьба за родину, достоинство, Армянскую церковь и нашу государственность. Таким образом они нас пытаются запугать, но нас не запугать>, - сказал депутат. Он также сообщил, что силовики конфисковали телефоны и планшет его детей, а также некоторые документы.