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 Вторник, 1 Июля 2025 16:21
Алина Оганесян

Team Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team Place

Team Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: открылся новый центр умных решений Team Place

АрмИнфо. Team Telecom Armenia и Team Systems под одной крышей: в гипермаркете Homplex Mall официально открылся центр продаж и обслуживания Team Place, имеющий совершенно новую концепцию.

Как сообщает пресс-служба компании Team Telecom Armenia, здесь посетители смогут найти все необходимое для оснащения любого пространства умными решениями: домов, офисов, гостиниц и других помещений.

В частности, в Team Place можно протестировать и приобрести системы освещения и отопления с автоматическим управлением, дизайнерское телевидение, механизмы с дистанционным управлением для штор и дверей, а также подписаться на высокоскоростные интернет-пакеты Team Telecom Armenia, обеспечивающие полноценную работу этих решений.

Здесь представлен широкий ассортимент продукции всемирно известного бренда Aqara, удостоенного более 300 международных наград. Товары Aqara специально разработаны для улучшения повседневной жизни, делая помещения более безопасными и отвечающими меняющимся потребностям пользователей.

Гендиректор Team Telecom Armenia и сооснователь группы компаний Team Айк Есаян отметил, что в этом центре удалось объединить каналы связи и решения для умного дома, чтобы предложить клиентам пакет компексных услуг. Он назвал Team Place результатом успешного сотрудничества компаний, являющихся частью группы компаний Team, а также еще одним примером того, как можно сделать самые современные технологии еще более доступными для людей.

В свою очередь директор Team Systems Нелли Малян отметила, что придавая важность комфорту клиентов, они предлагают широкий спектр современных, умных и комплексных услуг в одном месте.

"Наша цель - создать среду, в которой каждый клиент может быть уверен, что его идеи воплотятся в реальность благодаря профессионализму наших специалистов и используемым нами инновационным технологиям. Мы уделяем особое внимание внедрению умных решений, которые позволяют управлять всеми домашними системами одним касанием, обеспечивая комфорт, энергосбережение и безопасность>, - подчеркнула она.

В Team Place сейчас действует специальное предложение (https://www.telecomarmenia.am/ru/news/2025/06/27/special-offer-at­teamplace-for-cosmo-customers/1286) для абонентов Team Telecom Armenia. Подписавшись на 12 месяцев на COSMO4, пользователи смогут приобрести умные устройства   Aqara с 10 %-й скидкой, а для действующих абонентов COSMO любая продукция будет доступна по специальной цене.

Напомним, что ОАО ''Телеком Армения'' (бренд: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в стране.

Являясь наследником первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет 100- летнюю историю предоставления услуг в этой сфере. Благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, Team предоставляет надежные и инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.

Целью Team Telecom Armenia является предоставление высококачественных телекоммуникационных услуг всем жителям Армении. Для достижения этой цели компания постоянно модернизирует и  переоснащает мобильные и фиксированные сети, запускает новые международные каналы, что также повышает уровень надежности и безопасности интернета в Армении.

Team System - создает безопасную и комфортную среду, основанную на инженерной мысле и опыте, как для частных лиц, так и бизнеса,

предлагая ИТ услуги, SMART HOME-решения, проектирует и внедряет слаботочные системы, электротехнические системы, занимается автоматизацией зданий, солнечными станциями и рядом других направлений. Компания официальный партнер таких мировых гигантов, как HP, Dell, Lenovo, Siemon, Legrand, Huawei, HDL, Aqara в Армении.

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