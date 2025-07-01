Вторник, 1 Июля 2025 15:58

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян 1 июля принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалену Гроно. На встрече также присутствовал посол Василис Марагос, глава делегации ЕС в Армении.

Как передает пресс-служба правительства, в начале встречи вице-премьер представил основные направления повестки дня сотрудничества РА-ЕС, подчеркнув важность интенсификации отношений.

Собеседники также обменялись мнениями о региональных событиях.