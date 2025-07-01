Вторник, 1 Июля 2025 15:44

АрмИнфо. Спикер армянского парламента Ален Симонян не считает, что записи премьера Никола Пашинян и его членов его команды в соцсети, которые были сделаны до того, как следователь вышел с арестом в суд, а также до того, как суд вынес решение по ходатайству об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна, являются давлением на Фемиду.

<Считаю это жанром политического разговора>, - сказал Симонян 1 июля в беседе с журналистами.

Напомним, что 30 июня спецназ СНБ вошел на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина для того, чтобы задержать главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна, с тем, чтобы его доставить в СК, а потом и в суд. Параллельно премьер Никол Пашинян, а также члены правящей в НС фракции <Гражданский договор> делали посты в соцсети. В очередной записи Паишняна, который был сделан до того, как архиепископа доставили в суд, говорилось: <Я думаю, было бы справедливо, если бы Ктрич (мирское имя Католикоса Всех армян Гарегина II -ред.) подал письменное ходатайство в суд, попросив, чтобы при избрании меры пресечения было учтено, что <владыка>, как и Ктрич, не может прожить и месяца без жены. Более того, ходатайство может быть безличным, также для использования в случае с другими <архиепископами>, с акцентом на то, что кто-то не может прожить и месяца без женщины, а кто-то без мужчины.