Вторник, 1 Июля 2025 15:11

АрмИнфо. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян солидарен с мнением премьера Никола Пашиняна о том, что в РА действуют лица, завербованные иностранными спецслужбами, которые зачастую прямо создают угрозы безопасности страны. При этом он не стал называть имена.

Напомним, что накануне Пашинян, выступая перед коллективом Службы национальной безопасности, заявил о необходимости внедрения в законодательство механизмов, позволяющих при необходимости давать <адекватный ответ> на действия иностранных агентов влияния. <Лица, не имеющие гражданства Республики Армения, могут здесь вести политическую деятельность, причём высказывая самые радикальные взгляды. Мы должны иметь механизмы, при необходимости внести изменения в законодательство, чтобы реагировать на такие случаи>, - сказал он.

<Вы серьезно думаете, что какой-либо политический деятель станет называть имена? Политик не может говорить о таком, не имея под рукой доказательства>, - вопросил Симонян 1 июля в беседе с журналистами.

При этом, Симонян убежден, что агенты иностранного влияния существуют, поскольку об этом говорит премьер.