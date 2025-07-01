Вторник, 1 Июля 2025 15:08

АрмИнфо. Вслед за <Ташир стрит> и ТЦ <Ташир> теперь ереванская мэрия приступила к демонтажу баннеров в поддержку главы ГК <Ташир> Самвела Карапетяна, размещенных на торговом комплексе <Далма>.

Напомним, что <процесс> стартовал почти неделю назад - столичная админситрация демонтировала экраны с изображением Самвела Карапетяна и словами поддержки <Свободу Самвелу Карапетяну!>, размещенные у ТЦ <Ташир-стрит> на Северном проспекте. Накануне ереванская мэрия сняла баннеры со здания ереванского торгового центра <Ташир>. Их не остановило даже то, что согласно представителям <Ташир>, они проникли на территорию, охраняемую правом собственности. Как пояснил представитель ТЦ, экран размещен в рамках акции уведомления.

В связи со снятием баннеров с изображениями президента ГК <Ташир> Самвела Карапетяна пресс-служба офиса предпринимателя выступила с заявлением. <Мы расцениваем данное вмешательство как проявление административного давления, нарушающее принципы свободы выражения мнения, закрепленные в Конституции Республики Армения. Баннеры не нарушают общественного порядка и законодательства, а являются выражением солидарности с человеком, внесшим неоценимый вклад в развитие инфраструктуры, здравоохранения, культуры и экономики Армении. Публичная поддержка, выраженная в правовой и ненасильственной форме, не может и не должна быть предметом цензуры или преследования. Мы призываем органы власти соблюдать правовые рамки, не прибегать к выборочному применению законодательства и не препятствовать законной гражданской позиции. Группа компаний "Ташир" продолжит действовать в рамках закона, отстаивая как свои права, так и честь и достоинство своего основател", - говорится в сообщении офиса.

Напомним, что президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Сразу после этого власти заявили о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении".