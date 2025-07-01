Вторник, 1 Июля 2025 14:07

АрмИнфо. За последние пять лет телеком-рынок Армении увеличился на 25%, достигнув по итогам 2024г. 154,5 млрд драмов, а основными источниками выручки операторов являются мобильная связь и услуги фиксированного интернета.

Об этом говорится в совместном исследовании российского разработчика высокопроизводительных решений для трансформации бизнес-процессов операторов связи Nexign и информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По их прогнозу, в 2025 году телеком-рынок Армении составит 159,9 млрд драмов. А ближайшие три года сектор будет расти в среднем на 3,9% ежегодно и по итогам 2027 года достигнет 173,4 млрд драмов.

Свои оценки в Nexign и TelecomDaily подкрепили тем, что операторы телекома Армении проводят масштабную модернизацию сетей и ПО, диверсифицируют бизнес, развивают цифровые сервисы. За последний год сразу несколько мобильных операторов запустили платформы медиаконтента. Один из примеров диверсификации телекоммуникационного бизнеса - открытие оператором связи собственной сети заправок электромобилей с интеграцией в программу лояльности (Team Energy - входящая в состав группы компаний Team - один из ведущих телекоммуникационных операторов Армении - ред.). Кроме этого, почти все мобильные операторы связи в стране уже запустили сети 5G (Non-Standalone) в коммерческую эксплуатацию в отдельных городах и регионах. В планах - поэтапное развертывание 5G на автомагистралях, пограничных и таможенных пунктах, а также во всех городах страны.

"В целом, развитие 5G будет способствовать дальнейшему росту бизнеса операторов. Эта тенденция общая для всех стран в регионе", - говорится в исследовании.

Помимо этого, в 2025 году операторы и банки Армении запустили сервис eSIM Mobile ID, который упрощает для граждан и бизнеса процедуру идентификации и активации электронной подписи в режиме онлайн. Если раньше оператор мог подтвердить личность человека только при наличии у него физической SIM-карты, то теперь это можно сделать и для абонентов с eSIM.

<Для телеком-рынка Армении характерна серьезная конкуренция в условиях высокого проникновения услуг связи. Ограниченность абонентской базы мотивирует операторов повышать лояльность текущих пользователей и разрабатывать предложения для привлечения новых - молодого поколения и тех, кто готов сменить оператора. Для повышения ARPU (Average Revenue Per User - средний доход на одного пользователя за определённый период времени) и консолидации абонентов участники рынка задумываются о запуске конвергентных предложений и развитии экосистем. Мы видим запрос на биллинговые системы, которые помогают запустить конвергентные услуги, а также высокотехнологичные решения для монетизации сети 4G/5G, и рады предложить наши продукты рынку>, - отметил коммерческий директор Nexign Сергей Карпов.

Более детально с исследованием можно познакомиться, перейдя по ссылке: https://nexign.com/ru/map-telecom/armeniya

Отметим, что АО <Нэксайн> (Nexign) - международная компания с 33-летним опытом разработки высокотехнологичных enterprise- решений для различных отраслей экономики.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily также базируется в России и занимается исследованием отраслевого рынка, публикуя специализированные исследования, отчеты, новости и аналитику.

Согласно данным Статкомитета РА, в январе-апреле 2025г. выручка телекоммникационной сферы Армении выросла в годовом исчислении на 1,7%, составив 50.8 млрд. драмов.