Вторник, 1 Июля 2025 13:03

АрмИнфо.Компания Ucom объявляет о запуске 5G сети еще в двух городах — Абовяне и Эчмиадзине. На данный момент самая большая 5G сеть Ucom доступна в 38 городах, 19 поселениях, курорте Myler Mountain Resort, вдоль дороги Ереван-Дилижан, а также на таможенных пунктах Баграташена, Бавры и Агарака.

Модернизация сети остается одним из ключевых приоритетов компании Ucom на протяжении последних лет.

Цель данного проекта — предоставить абонентам доступ к более быстрому интернету, чтобы удовлетворить растущие потребности как частных пользователей, так и бизнесов. Новая инфраструктура подготовит почву для высокого качества видеоконференций, обмена данными и в режиме реального времени, а также следующей волны умных технологий.

В результате запуска 5G около 68% населения Армении получит возможность наслаждаться трансформационным потенциалом технологии вместе с высокоскоростным интернет-соединением.

«Мы продолжаем работу по модернизации инфраструктуры, благодаря чему жители Абовяна и Эчмиадзина также присоединяются к растущей семье пользователей нашей 5G сети. Являясь телеком-оператором с самым широким 5G покрытием в Армении, мы на этом не останавливаемся — наша цель— обеспечить наилучший цифровой опыт для всех наших абонентов», — отметил генеральный директор Ucom Ральф Йирикян.

Помимо мобильной связи, Ucom продолжает внедрять современные решения и в фиксированной сети, улучшая качество интернета и телевидения в домах. Техническая команда компании постоянно устанавливает новые станции и резервные системы, обеспечивая стабильность предоставляемых услуг.

Отметим, что модернизация и расширение сети Ucom продолжается и в этом году. Компания регулярно информирует общественность о новых достижениях. Список городов с доступом к фиксированной и мобильной связи, а также подробную информацию о 5G сети можно найти на нашем официальном сайте.