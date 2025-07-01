Вторник, 1 Июля 2025 12:58

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета (СК) Армении Артур Погосян настаивает на том, что что запись в сети Интернет, приписываемая премьеру Николу Пашиняну, в котором он даёт распоряжения правоохранителям <во что-бы то ни стало за неделю упрятать за решётку архиепископа Баграта Галстаняна>, фальшивка и создана с помощью искусственного интеллекта. При этом глава следственного органа не ставит под сомнение подлинность обнародованных Следкомом аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны.

Так, в интервью Общественному телевидению Артур Погосян заявил, что общественность должна доверять государственным органам, подчеркнув, что госорган не мог и не способен получать и публиковать такие записи с использованием искусственного интеллекта.

<Насколько мне известно, они даже в суде не отрицали подлинность этих записей>, - сказал Артур Погосян (ранее Баграт Галстанян опроверг слухи о том, что он якобы подтвердил в суде подлинность фигурирующих в сети аудиозаписей - ред.).

Что касается того, что запись попросту смонтирована, то по словам главы СК, полная версия записей находится в соответствующих томах уголовного производства, и участники процесса будут иметь возможность ознакомиться с ними.

<Когда участники преступной группы появились в поле зрения СНБ, и в отношении них по решению суда проводились оперативно-розыскные мероприятия, это длилось месяцами. Вы можете себе представить, что за те месяцы, когда мы получаем данные в результате прослушки, часть этих разговоров может быть бытовыми разговорами, это могут быть разговоры, не имеющие отношения к делу, в них может быть нецензурная брань. И как мы себе представляем публикацию этих разговоров, которые длились месяцами, целиком? Естественно, мы выбрали для сообщения те части, конечно, не вырывая их из контекста, которые имеют существенное значение для уголовного судопроизводства на данном этапе, но полная версия записей находится в соответствующих томах уголовного производства. То есть в этой связи участники судебного процесса будут иметь возможность ознакомиться с полными записями, включая осмотры записей, которые орган предварительного расследования зафиксировал в соответствующем процессуальном документе в результате надлежащих законных процедур>, - заявил он.

Касаясь распространенной в СМИ записи, приписываемой Пашиняну, Погосян заявил, что очевидно - эта запись фейковая.

<Мы выясним цель, но, на мой взгляд, главной целью этой записи было дискредитировать государственные институты, поставить под сомнение наши действия и представить их в ином свете. По данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело, имеющее признаки совершения компьютерного мошенничества. Определенные данные мы уже получили в ходе расследования, установили источник, и в ближайшее время СК выступит с официальной публикацией по этому вопросу>, - отметил глава ведомства.

25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. В планировании, по утверждению СК, участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. 9 человека, среди которых и архиепископ арестованы сроком на два месяца. Заметим, что задержания начались через сутки после того, как армянский премьер заявил о том, что якобы в стране готовился госпереворот. Как заявили оппозиционные депутаты парламентской фракции <Айастан>, оружие, представленное Следкомом в пользу версии о готовящемся теракте, было легальное, а патроны - стреляные. Помимо этого, опубликованное фото документов (списки завербованных людей, план действий), как в последствии оказалось, относились к 2024 году.-

Что касается записи в интернете, приписываемой Пашиняну, то в ней глава армянского кабмина якобы дает распоряжение СНБ, как можно быстрее схватить этого Баграта Србазана и его нескольких сторонников, а также несколько "заметных дашнаков "Всех запираете по обвинению в госперевороте. Вы методы лучше меня знаете, оружие, предметы повезите, подбросьте, снимайте, покажем по общественному каналу, голосом этого Баграта звукозаписи сделайте, пусть народ увидит и поверит, что они якобы на меня покушение пытались совершить. Заодно мафию Гарегина напугаем. Пусть и они знают, что и на них запросто сможем сделать. Таширский Само вам, как свидетельство. Вам на исполнение этого приказа есть одна неделя. Звукозаписи, всё дела сделайте, и приступайте к делу - говорится в аудио.

После распространения аудиозаписи многие высказали мнение, что ее основной целью является то, чтобы показать - в эпоху ИИ можно получить любого вида запись.