Вторник, 1 Июля 2025 12:41

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян провел встречу с военными атташе Республики, аккредитованными за рубежом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, военные атташе представили министру результаты проделанной работы, коснулись хода сотрудничества в оборонной сфере и имеющихся проблем.

Глава оборонного ведомства представил военным атташе ход реформ Вооруженных сил, подвел итоги встречи, дав соответствующие поручения.