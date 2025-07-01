Вторник, 1 Июля 2025 12:22

АрмИнфо. Проблема с вылетом директора медицинского центра "Измирлян", профессора Армена Чарчяна в Испанию разрешилась, ему позволили вылететь из ереванского аэропорта "Звартноц". Об этом сообщил адвокат Эрик Алексанян.

Ранее адвокат отмечал, что выезд Чарчяна был временно заблокирован из- за не снятого ограничения в системе SECT, несмотря на завершение уголовного дела. "Вопрос решен. Армен Чарчян вылетел в Мадрид для участия во Всемирном конгрессе армянских врачей, где выступит с докладом как член административного совета", - отметил адвокат.