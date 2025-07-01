Вторник, 1 Июля 2025 12:18

АрмИнфо. С 1 июля 2025 года посольство Германия в Армении предлагаем улучшенный сервис подачи заявлений через TLS Contact всем гражданам Армении, которым нужна шенгенская виза для поездки в Федеративную Республику Германия. Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Армении.

" С 1 июля 2025 года процедура личного присутствия в посольстве Германии для прохождения собеседования будет прекращена. Вместо этого вы можете подать свои заявления в современном, доступном центре. Сотрудники центра будут рады приветствовать вас", - отметили в посольстве.

В дипломатической миссии далее представили краткое изложение наиболее важной информации по этому поводу.

Отмечается, что TLS Contact - единственное агентство в Армении, которое принимает заявления на визу в Германию по особому порядку. TLS Contact также принимает заявления на шенгенскую визу для поездок в Швецию, Бельгию или Люксембург.

"Посольство и TLS Contact не сотрудничают ни с одним туристическим агентством в Армении. TLS Contact отвечает за прием заявлений и сопроводительных документов, которые оно направляет в посольство. Решение о выдаче визы, как и прежде, принимается исключительно посольством, руководствуясь общеевропейскими правилами, Визовым кодексом и "Соглашением об упрощении выдачи виз" с Арменией. Вы получите свой паспорт обратно от TLS Contact", - отметили в посольстве ФРГ.

"Если вы уже находитесь в списке ожидания Шенгенской визы посольства, вам не нужно предпринимать никаких действий, так как TLS Contact свяжется с вами.

Эти изменения не распространяются на национальные визы для долгосрочного пребывания, например, для обучения в Германии или для воссоединения семьи. Заявления на национальные визы будут по-прежнему приниматься посольством Германии", - далее говорится в сообщении посольства Германии в Армении.

Более подробную информацию можно найти на сайтах TLS Contact (https://visas- de.tlscontact.com/en-us) и посольства Германии (https://eriwan.diplo.de/am-hy/service/visa- informationen).