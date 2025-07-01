Вторник, 1 Июля 2025 11:52

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Канады Марку Карни по случаю Дня Канады.

В послании, как сообщает пресс-служба кабмина, говорится: <Многоуважаемый премьер- министр, от имени правительства Республики Армения и от себя лично от всего сердца поздравляю Вас по случаю Дня Канады.

Армения придает особое значение восходящему развитию двусторонних отношений с Канадой и дальнейшему расширению и углублению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Особой оценки заслуживает продолжительная поддержка со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Армении, а также повестки демократических реформ правительства Республики Армения.

Пользуясь случаем, подтверждаю готовность работать с Вами для реализации всего потенциала сотрудничества между нашими двумя странами.

Еще раз поздравляя Вас с национальным праздником, желаю Вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, а дружественному народу Канады - процветания, мира и счастья>.