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АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Канады Марку Карни по случаю Дня Канады.
В послании, как сообщает пресс-служба кабмина, говорится: <Многоуважаемый премьер- министр, от имени правительства Республики Армения и от себя лично от всего сердца поздравляю Вас по случаю Дня Канады.
Армения придает особое значение восходящему развитию двусторонних отношений с Канадой и дальнейшему расширению и углублению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Особой оценки заслуживает продолжительная поддержка со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Армении, а также повестки демократических реформ правительства Республики Армения.
Пользуясь случаем, подтверждаю готовность работать с Вами для реализации всего потенциала сотрудничества между нашими двумя странами.
Еще раз поздравляя Вас с национальным праздником, желаю Вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, а дружественному народу Канады - процветания, мира и счастья>.
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|Генпрокурор Армении приняла делегацию прокуратуры Чехии
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|После "бархатной революции" Пашинян утроил финансирование Службы нацбезопасности РА
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|Пашинян назначил замглавы Антикоррупционного комитета
|Депутат НС: происходящие в Армении процессы являются внутренним делом Армении
|Лавров: Если Армения будет отворачиваться от своих союзников, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу
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|Землетрясение на ирано-турецкой границе ощущалось и в Армении
|Армянские парламентарии провели в США ряд встреч
|Захарова: Наши дипломаты в Баку не могут связаться с гражданами РФ
|Кремль: Членство в ОДКБ гарантирует определенные выгоды, но решение остается только за Ереваном
|Мирзоян: Армения и ЕС сегодня сигнализируют о тех важных достижениях, зафиксированных в двусторонних отношениях
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|Польша выполнила около 85% запросов Армении об оказании правовой помощи - генпрокурор РА
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|В словах Микаэла Аджапахяна не было состава преступления до того, как Пашинян нацелился на него: Адвокат
|Почему Микаэл Аджапахян отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера: Адвокаты попытались ответить на этот вопрос
|Глава армян Европы призвал Каю Каллас посетить Святой Эчмиадзин в рамках визита в Армению
|Ассоциация "Армянская община Болгарии" осудила нападки властей Армении на Армянскую Церковь
|Мы вернулись в 1937 год: Архиепископ Баграт Галстанян
|В кафедральном соборе Первопрестольного Святого Эчмиадзина всю неделю будет молебен за освобождение пленных, утешение скорбящих и мир на родине
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|Котенок: В Баку под присмотром Саурона-Эрдогана, трусливое блеяние фриков во власти в Ереване и молчание России выгнали армян из мест тысячелетнего проживания в Арцахе
|АРФД: заявление президента Франции поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему
|Президент Франции выразил поддержку проводимой в Армении повестке реформ
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