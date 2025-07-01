Вторник, 1 Июля 2025 11:27

АрмИнфо. Сегодня как никогда армянское общество наблюдает за европейскими двойными стандартами, проявляющимися то тут, то там, исходя из узко конъюнктурных интересов. Так, к примеру, вчера вызвала недоумение реакция посла Евросоюза в Азербайджане Петера Михалко на события в России. И это в условиях, когда российские правоохранители, в рамках своих полномочий, явились к членам организованной преступной группировки - гражданам России, имеющим азербайджанские корни, которые на протяжении десятилетий терроризировали и убивали своих же соотечественников.

Да, и, казалось бы, где посол ЕС в Азербайджане, а где борьба с криминалом в России - процессы, происходящие в рамках исключительно внутренней российской юрисдикции. Если бы еще посол Евросоюза в России что-то заявил, к примеру, о жесткости правоохранителей, то это можно было бы уместить в какие-то логические "гуманитарные" рамки.

И вот, Михалко из Баку, не много не мало, решил выразить, так называемую, глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о "бесчеловечном обращении" с этническими азербайджанцами в России. "Я глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами в России, которые приводят даже к смертельным случаям со стороны российских сил безопасности. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написал он на своей странице в Facebook. Согласитесь, текст этот "с мыслями" более чем странный, и по жанру подходит больше на поминальную речь члена дружественного криминального "общага", а не официального посла свободной Европы.

Любопытно, что этот же посол, в миссию которого входит мониторинг состояния дел в области прав человека как важного элемента системы европейских ценностей на территории Азербайджана ни разу с тем же усердием не коснулся незаконных постановочных судебных процессов в отношении армян Арцаха, над которыми второй год проводится жестокое судилище. Не видели мы и сердобольной реакции европейского дипломата, когда азербайджанские головорезы методами, присущими террористам ИГИЛ, обезглавливали в Арцахе малолетних детей, беззащитных стариков, женщин, только потому, что они хотели жить на своей земле.

Не помним мы и особой реакции посла Михалко на преследования журналистов, оппозиционных деятелей, представителей нацменьшинств в Азербайджане, которых особенно усердно "прессуют" азербайджанские власти в последние годы. Ведь по тем же официальным данным Азербайджана, свыше трехсот азербайджанских журналистов и блогеров находятся в тюрьмах только за то, что смеют представлять гражданам своей страны иную правду, не нафантазированную в кабинетах чиновников Алиева. И вот ни по одному эпизоду, касающемся непосредственно Азербайджана, посол Михалко ни разу так яростно не выступал, но по России можно, конечно же, за это по головке погладят в Брюсселе, да и в Баку "баночку икры" презентуют.