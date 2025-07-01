Вторник, 1 Июля 2025 10:33

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Республики Арцах, руководитель фракции "Справедливость" Давид Галстян, арестованный на два месяца, выступил с заявлением из следственного изолятора, назвав свое задержание политически мотивированным. Его заявление опубликовал на своей странице в Facebook парламент Арцаха.

"Этот политически мотивированный арест против меня не законен и является открытым возмездием, направленным на то, чтобы заставить меня замолчать как законного представителя народа Республики Арцах. Это правительство проповедует демократию, но действует как диктатор. Когда арестовывают не только политиков, но и двух священников Армянской Апостольской Церкви, становится ясно: это всеобщее нападение на нашу идентичность, веру и достоинство. Это не только против меня. Это удар по нашему государству, нашей церкви, нашим духовным и национальным основам. Тюрьмой можно ограничить тело, но не разум и волю. Я видел войну. Я жил в осаде. Я был насильно изгнан с родины.

И вы думаете, что тюрьмой заставите меня замолчать? Не можете. Наша борьба не может закончиться тюремными стенами. Более того, здесь, в замкнутом пространстве, яснее видны вопиющие противоречия нашей реальности. Я призываю всех тех, кто еще борется, кто еще помнит значение достоинства и национальных ценностей, не молчать. Сегодня молчание - это соучастие. Я свободен, даже в тюрьме. Пока есть думающие люди, стоящий народ и поколения, требующие справедливости, мы не имеем права проиграть", - говорится в послании Галстяна из застенок.

Напомним, что Галстян был арестован 26 июня, в рамках уголовного дела о якобы подготовке к захвату власти в Армении. Среди арестованных 16 человек, в том числе и лидер "Священной борьбы" архиепископ Баграт Галстанян.