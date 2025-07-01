Вторник, 1 Июля 2025 10:31

АрмИнфо. Армения неоднократно заявляла, что готова подписать мирный договор c Азербайджаном как можно скорее и установить межгосударственные отношения между двумя странами. Об этом, выступая на заседании комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности 32-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, заявил глава делегации РА в ПА ОБСЕ, председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян.

По его словам, Ереван готов подписать с Баку документ хоть сегодня. Депутат напомнил, что в начале текущего года оба государства заявили о том, что проект мирного договора готов, и Армения предложила начать обсуждения о дате и месте его подписания. "Я согласен с оценкой, что необходимо использовать окно возможностей для подписания и ратификации этого соглашения, как указано в резолюции и о чем только что упомянул мой азербайджанский коллега. Армения была готова подписать его еще вчера. Больше никаких препятствий для этого нет. Повторяю, больше никаких препятствий нет. И мы не должны нагружать мирную повестку новыми темами, новыми предварительными условиями. Текст соглашения может служить прочной основой для нормализации отношений и продолжения диалога. Очевидно, что есть ряд открытых вопросов, которые необходимо решить. Очевидно, что после трех десятилетий конфликта нам необходимо построить доверие. Я считаю, что институционализация наших отношений посредством подписания и ратификации соглашения является важнейшей предпосылкой для построения диалога и доверия", - сказал в своем выступлении Ханданян.

Он подчеркнул, что в условиях нынешних геополитических потрясений и кризисе, и когда государства отмечают 50-ю годовщину Хельсинкского заключительного акта, нужны хорошие новости и истории успеха. Мир между Арменией и Азербайджаном может стать такой историей успеха.