Вторник, 1 Июля 2025 10:25

АрмИнфо. В течение многих лет регион Южного Кавказа воспринимался как зона конфликтов и противостояний. Сегодня есть возможность изменить этот образ и показать, что даже после десятилетий конфликтов народы могут выбирать мир через диалог. Об этом, выступая на 32-ой ежегодной сессии ПА ОБСЕ, заявила член армянской делегации, депутат Национального Собрания РА РА Лилит Минасян.

По ее словам, переговоры по проекту соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном полностью завершены.

"Cейчас мы находимся на этапе обсуждения подписания соглашения. Армения публично выразила готовность подписать этот документ. Это не просто политическое событие, это поворотный момент. Мы убеждены, что этим шагом мы можем послать четкий сигнал: мир возможен, и он может стать реальностью благодаря политической воле и взаимопониманию. Мы можем стать позитивным примером для мира, примером того, как страны со сложной историей могут смотреть вперед, не оставаясь в плену прошлое.

Постоянный мир между Арменией и Азербайджаном позволит двум странам развиваться как транспортным и коммуникационным узлам, создавать мосты торговли, энергетики и связей между людьми и стать примером в мире, где, к сожалению, война порой кажется более легким выбором, чем дипломатия.

Мы призываем международное сообщество активно поощрять и поддерживать Армению и Азербайджан в скорейшем переходе к этапу подписания соглашения. Сейчас не время ждать, сейчас время действовать, и ваша поддержка может сыграть решающую роль в реализации этого исторического шага. Давайте превратим этот момент в знаковый момент не только для нас, но и для будущих поколений", - отметила в своем выступлении Лилит Минасян.